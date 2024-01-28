Женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби на снегу

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«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье „золото“ подряд для подмосковных девушек - они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» - отметил министр Дмитрий Абаренов.

Кубок России по регби на снегу-2024 прошел 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде. В нем сражались 10 команд из разных российских городов, включая Москву, Великий Новгород, Подмосковье, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Дагестан.

Абсолютными лидерами стали представительницы ЖРК «ВВА-Подмосковье». Второе место досталось дагестанским спортсменкам, а на третьей строчке оказалась команда из Татарстана.

В ведомстве добавили, что мужчины тоже состязались за Кубок России. Первая команда «ВВА-Подмосковье» взяла пятое место, вторая - девятое.

Накануне ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч , приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры.