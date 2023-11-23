Женщины-предприниматели из Котельников приняли участие в мастер-классе по верховой езде

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мастер-класс по верховой езде провели в спортивной школе «Белка». В арсенале школы - 45 лошадей и пони. Там развивают многие направления конного спорта, а еще проводят занятия по иппотерапии для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Спортсмены школы - не только призеры и победители разнообразных чемпионатов и первенств, но также члены сборной России.

«Сегодня мы принимаем у себя женщин-предпринимателей, хотели сделать что-то интересное. Знаете, как говорят про женщин: коня на скаку остановит. Мы сегодня попробовали, дали каждому возможность и убедились, что это действительно так», - рассказала руководитель школы «Белка» Анна Пахомова.

Участие в мастер-классе приняла руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Анна Лежнева.

«Я в восторге! Это очень приятно, очень душевно, очень тепло! Лошадки такие дружелюбные, я очень классно сейчас порысила <…> редко бывает возможность на лошадке покататься», - поделилась Анна.

В Котельниках устраивать необычные поздравления для предпринимателей - уже традиция. Бизнесмены принимали участия в кулинарных мастер-классах, посещали с экскурсией крупные производства.

С праздником женщин поздравил и глава округа Сергей Жигалкин. Сегодня Котельники - в лидерах по приросту предпринимателей, занимающихся малым и среднем бизнесом. В округе таких зарегистрировано более трех тысяч.