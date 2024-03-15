15 марта 2024, 17:25

Женщины на избирательном участке в Лыткарине храбро остановили мужчину при попытке влить краску в ящик для бюллетеней

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Храбрые сотрудницы избирательного участка в Лыткарине задержали мужчину, который пытался вылить жидкость в ящик для голосования. Правоохранители уже занимаются инцидентом, по факту нарушения возбудят уголовное дело.

Как сообщили в Мособлизбиркоме, избиратель Белинский в 13:00 15 марта получил бюллетень на участке №1426, опустил его в ящик для голосования и в прорезь налил синюю краску.

На увиденное храбро отреагировали сотрудницы, остановив мужчину, даже не зная, чем это могло обернуться. После вызова полиции нарушителя задержали.

Сам Белинский объяснил поступок тем, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя оформлены кредиты в банке. Для списания долгов от мужчины потребовали залить краску в ящик для голосования.

Уголовное дело возбудят по статье 141 УК России - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Ящик опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервном ящике.

«Конечно, инциденты такого рода - это явные формы давления на людей, стремление посеять какие-то негативные эмоции. Судя по тому, что идет координация по телефону, это осознанная провокация. Правоохранительные органы установят, откуда она режиссировалась: из страны или из-за рубежа. И установят меру ответственности», - сказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Он предостерег людей, которые могут попасться на такую же удочку, о серьезной уголовной ответственности.

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Выборы президента РФ Лыткарино Единый день голосования
15 марта 2024, 16:31
Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на выборах в Коломне
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Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на избирательном участке в Коломне. По его словам, явка избирателей в округе сегодня высокая.

«Уверен, что это самые главные выборы в нашей стране. Сегодня в Коломне высокая явка. Это говорит о том, что люди понимают, насколько сегодня ответственный день, ответственный период для всей нашей страны», - подчеркнул Чаплин.

Напомним, выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. Во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей также угостят блинами.

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Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:30
Почетный гражданин Солнечногорска Николай Сотниченко проголосовал на выборах президента
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Почетный гражданин городского округа Солнечногорск Николай Сотниченко принял участие в голосовании на выборах президента России. Он вместе с супругой посетил избирательный участок, расположенный в Доме культуры «Выстрел».

«В современных условиях мы увидели, как наше общество проявило единство. Поэтому сейчас, в дни выборов президента, я призываю всех тоже проявить сплоченность и сделать выбор. От того, как мы проголосуем, зависит будущее всей страны», - отметил Николай Сотниченко.

Жителям Солнечногорска предоставлена возможность выбрать будущего президента Российской Федерации в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, что делает процесс более доступным и удобным для каждого. Избирательные пункты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Выборы
15 марта 2024, 16:29
Боец СВО из Солнечногорска вместе с семьей проголосовал на выборах президента
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В городском округе Солнечногорск выборы президента РФ стартовали с активного участия избирателей, которые с самого утра приходят в пункты для голосования. Среди тех, кто уже сделал свой выбор, — участник специальной военной операции Михаил, который вместе со своей большой семьей посетил избирательный участок в первый день голосования.

Сейчас Михаил находится в отпуске. К выборам он и вся его семья подошли единодушно и с чувством большой ответственности за будущее страны.

«Я считаю, что прийти на выборы - это долг каждого гражданина РФ. Ведь мы выбираем свое будущее и будущее для своих детей», - прокомментировал участник СВО.

Жители Солнечногорска могут отдать свой голос за кандидата в президенты с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. На избирательных участках организаторы обеспечили все необходимые условия для комфортного и безопасного голосования всех категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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Солнечногорск Выборы
15 марта 2024, 16:19
Мастер-класс по росписи пряников прошел в лицее № 7 в Солнечногорске
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Мастер-классы по росписи пряников и изготовлению памятных оберегов прошли в Солнечногорске в рамках «Недели добрых дел». К акции присоединились ученики лицея № 7.

Ребята испекли и украсили пряники, а также поучаствовали в мастер-классе «Талисман добра». Выпечку и поделки школьников вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

Сегодня к акции присоединились и ученики гимназии № 6. Школьники и педагоги сплели маскировочные сети и приготовили вкусные лакомства. Они угостили блинами жителей округа, который пришли в гимназию для голосования на избирательном участке.

Ребята испекли и украсили пряники, а также поучаствовали в мастер-классе «Талисман добра». Выпечку и поделки школьников вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

Сегодня к акции присоединились и ученики гимназии № 6. Школьники и педагоги сплели маскировочные сети и приготовили вкусные лакомства. Они угостили блинами жителей округа, который пришли в гимназию для голосования на избирательном участке.

«Сегодня завершается областная акция „Неделя добрых дел“. Благотворительное мероприятие объединило всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Благодарю всех за участие!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сегодня завершается областная акция „Неделя добрых дел“. Благотворительное мероприятие объединило всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Благодарю всех за участие!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Школьники

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