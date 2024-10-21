Женщину с жидкостью в мозге спасли в больнице в Ленинском округе

Как рассказал нейрохирург Сергей Шипилин, в 2015 году у женщины обнаружили доброкачественную опухоль задней черепной ямки. Такая патология может появиться из-за перенесенного менингита либо врожденных нарушений. Пациентке установили шунты, чтобы отводить из мозга лишнюю жидкость.

В начале октября 2024 года женщина начала жаловаться на тошноту, сонливость и головные боли. Родные оперативно вызвали скорую помощь, и пациентку привезли в клиническую больницу Ленинского округа.

Врачи экстренно приступили к операции, во время которой заменили и переустановили вентрикулярный катетер. Состояние пациентки почти сразу же улучшилось. В настоящее время ее выписали из больницы, жизнь женщины вне опасности.

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