Женщину с вдвое превышенными показателями калия спасли в больнице в Щелкове

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, из-за симптомов женщина решила добавить в рацион больше пищи, содержащей калий, и дополнительно принимала препараты. В результате анализы показали сильное превышение.

По словам заведующей отделением дневного стационара кардиологического профиля Екатерины Чурсиной, пациентке провели инфузионную терапию, при которой препараты вводятся в организм через кровь.

«И диуретическая терапия, направленная на повышение выведения из организма лишней жидкости и солей. Через 10 дней анализ пришел в норму», - сказала она.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписала. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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