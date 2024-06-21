Женщину с тяжелой формой аллергии на препараты от ОРВИ спасли в МОНИКИ

Заведующая отделением дерматовенерологи МОНИКИ имени Владимирского Елена Зенкевич отметила, что синдром Лайелла - опасное заболевание, которое может привести к летальному сходу, если не начать лечить вовремя. Одной из причин его развития может быть аллергическая реакция на лекарственные препараты.

«Нарушение механизмов обезвреживания токсичных продуктов обмена веществ приводит к соединению лекарства и белка, который содержится в клетках эпидермиса. Таким образом, иммунный ответ организма направлен не только на введенное лекарство, но и на кожу больного», - рассказала специалист.

В реанимации пациентке провели терапию кортикостероидными гормонами, плазмаферезом для очистки крови и активную инфузионную терапию. Благодаря своевременным мерам удалось остановить развитие болезни и добиться практически полной эпителизации эрозий.

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