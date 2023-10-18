Женщину с тромбом размером 10 сантиметров в ноге спасли в больнице Мытищ

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К операции присоединился главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике Подмосковья Алексей Азаров. Под контролем рентгена пациентке ввели специальное устройство, которым захватили и полностью удалили огромный тромб. Вся операция продлилась около часа.

Обследование после вмешательства показало, что тромба в вене больше нет и жизни женщины ничто не угрожает. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

«Огромное спасибо всем врачам и медицинским сестрам. Знаю, что мой случай достаточно редкий, поэтому нельзя не отметить высокий профессионализм специалистов и умение настроить на нужный лад перед сложными операциями», - поблагодарила медиков пациентка.

Еще 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по программе «Приведи друга». Привлечение специалистов - тонкая работа, включающая в себя разные подходы и методики, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Все о мерах поддержки врачей в Московской области можно узнать на сайте.

Пациентку направили на лечение в Центр спасения конечностей, который работает при отделении сосудистой хирургии Мытищинской больницы.

«Флотирующий тромб в нижней полой вене размером 10 сантиметров доходил до почечных вен. Такой объем тромба при отрыве угрожает моментальной смертью, поэтому мы решили провести сложную операцию - тромбэкстракцию», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов.