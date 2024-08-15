15 августа 2024, 13:17

Женщину с сильной кровопотерей спасли в перинатальном центре в Видном

Пресс-служба Видновского перинатального центра
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В Видновском перинатальном центре врачи оказали экстренную помощь 37-летней пациентке с внематочной беременностью. Женщина поступила в гинекологическое отделение с внутрибрюшным кровотечением и потерей крови около четырех литров.

С момента поступления пациентки и до начала хирургической операции прошло всего 18 минут. У женщины произошел разрыв маточной трубы из-за внематочной беременности.

«Пациентка испытывала сильные боли в животе на протяжении 12 часов, но не обращалась за медицинской помощью. После ее поступления мы быстро провели хирургический гемостаз и эвакуацию крови из брюшной полости. Благодаря аппарату для аутотрансфузии Cell Saver мы смогли вернуть часть крови, что исключило необходимость в переливании», - рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Специалисты провели лапароскопическую операцию, что позволило избежать серьезных осложнений и быстро стабилизировать состояние пациентки. Женщина пришла в себя в реанимации, всю ночь рядом с ней дежурили доктора. Она поблагодарила медиков за спасение.

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Врачи Медицина
15 августа 2024, 13:18
Жительница Химок взыскала с соседа 1,6 миллиона рублей ущерба после пожара
ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области взыскали более 1,6 миллиона рублей задолженности по возмещению материального ущерба, причиненного пожаром. Кроме того, жительница региона получила компенсацию расходов на оплату государственной пошлины.

Женщина подала в суд иск к соседу по даче, требуя компенсацию за ущерб, возникший в результате пожара, который произошел по его вине. Экспертное заключение подтвердило, что возгорание произошло из-за несоблюдения ответчиком мер противопожарной безопасности во время строительных работ и неправильного хранения горючих материалов.

Суд, изучив материалы дела, удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика в пользу истца 1 640 000 рублей, включающих как возмещение материального ущерба, так и расходы на оплату государственной пошлины.

В соответствии с судебным решением, Химкинское районное отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области возбудило исполнительное производство. Должника уведомили о начале принудительного исполнения, однако он не погасил задолженность в установленный срок.

Для взыскания ущерба судебные приставы применили комплекс мер. Они вынесли постановления об аресте денежных средств на расчетных счетах должника в банках, запрете на регистрационные действия с его импортным внедорожником, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 114 тысяч рублей.

В результате эффективного применения этих мер вся сумма задолженности, включая материальный ущерб и затраты на государственную пошлину, была перечислена на счет взыскательницы в полном объеме. Судебное решение выполнено.

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Пожары Суд
15 августа 2024, 13:04
Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность форума «Армия»
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области и военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского совместно с представителями других правоохранительных органов обеспечили безопасность во время проведения международного военно-технического форума «Армия-2024».

Мероприятие проходило с 12 по 14 августа в выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка», а также на полигоне «Алабино». Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Русич» предварительно провели обследование территории и объектов.

Для поддержания порядка сотрудники Росгвардии ежедневно обеспечивали охрану периметра выставочного центра, патрулировали прилегающие территории и оказывали помощь гостям и участникам форума.

Отмечается, что международный военно-технический форум «Армия-2024» в Подмосковье привлек более 60 тысяч посетителей.

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Пожары Суд
15 августа 2024, 12:44
Мероприятие к Медовому Спасу прошло в Лосино-Петровском
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Представители старшего поколения Лосино-Петровского округа отметили Медовый Спас в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Участники поделились секретами приготовления тортов и продегустировали десерты.

На праздновании Медового Спаса в приемной «Единой России» в Лосино-Петровском участники делились рецептами «Медовика» и других пирогов с начинками. Также прошла дегустация сладостей.

Вместе с представителями старшего поколения праздник отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

«Такие встречи не только укрепляют духовные связи между людьми, но и помогают поделиться с подрастающим поколением ценными традициями, способствуют укреплению общественности и сближению людей, что является важным элементом развития нашего общества», - сказал Вячеслав Градин.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийных проектов «Народное творчество» и «Старшее поколение».

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Лосино-Петровский Народные промыслы «Единая Россия»
15 августа 2024, 12:34
Парк имени Толстого в Химках попал в топ-5 самых посещаемых в Подмосковье
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Парк имени Льва Толстого в Химках вошел в пятерку самых популярных мест для прогулки и отдыха в Подмосковье. Согласно данным Министерства благоустройства Московской области, с 5 по 11 августа его посетили 49 тысяч человек.

Главная зона отдыха городского округа ежедневно привлекает большое количество гостей.

«Популярность парка имени Толстого объясняется не только его богатой историей и живописными пейзажами, но и активной работой по благоустройству. Сейчас в парке проходит второй этап реконструкции: обновляют дорожно-тропиночную сеть, модернизируют систему освещения, а также оборудуют новую зону развлечений», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В парке регулярно проводят развлекательные мероприятия. Так, на прошлой неделе там отпраздновали День физкультурника. Мастер-классы по боксу, гиревому спорту, тактической медицине и фланкировке с шашкой организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Гости парка смогли поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису, городкам, перетягиванию каната, кулачных боях „стенка на стенку“ и других традиционных русских забавах. С исторической лекцией о значении битвы на реке Воже перед горожанами выступил химкинский краевед Валентин Чигарев», - отметил местный депутат Валентин Герасимов.

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Химки Парки

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