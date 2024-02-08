Женщину с редкой формой врастания плаценты спасли в перинатальном центре в Видном

Как рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов, врачи смогли продлить беременность женщины до 37-й недели, после чего ей провели кесарево сечение.

«Так как врастание могло сопровождаться массивной кровопотерей, еще на этапе подготовки к родоразрешению мы заготовили аутоплазму пациентки, чтобы не пользоваться донорскими компонентами крови. В ходе вмешательства мы выявили, что врастание произошло в переднюю и в заднюю стенку матки. Благодаря нашей разработанной методике, удалось иссечь патологически измененные ткани, а также сохранить репродуктивную функцию женщины», - рассказал он.

Благодаря работе врачей родился мальчик ростом 50 сантиметров и весом три килограмма. Сейчас он и его мама находятся под наблюдением специалистов.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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