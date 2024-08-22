Женщину с разрывом опухоли в почке спасли в больнице Мытищ

Жительницу Чеченской республики с разрывом опухоли в почке спасли в Мытищах. Она приехала в гости к родственникам в Подмосковье и была вынуждена обратиться в местную больницу из-за сильных болей в пояснице, тошноты и головокружения. Ранее женщина уже наблюдалась по поводу ангиомиолипомы - это распространенная доброкачественная опухоль почки.

Врачи сделали ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и обнаружили спонтанный разрыв опухоли с внутренним кровотечением. Из-за этого пациентка потеряла около литра крови. После госпитализации в урологическое отделение ее экстренно прооперировали.

«Была выполнена лапароскопическая ревизия почки с резекцией новообразования. Операция длилась около трех с половиной часов. Несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить», - рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

Состояние пациентки на данный момент удовлетворительное, медики провели антибактериальную терапию. После реабилитации женщину выписали.

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