Женщину с разрывом мозговой аневризмы спасли в больнице в Долгопрудном
Женщина в возрасте 43 лет поступила в больницу в Долгопрудном с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и затуманенность сознания. Диагностика выявила у нее артериальную аневризму.
При такой патологии выпячиваются стенки сосуда и истончается передняя мозговая артерия, разрыв которой послужил источником кровоизлияния и грозил серьезными нарушениями нервной системы пациентки.
Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков, женщине провели пятичасовую операцию, в ходе которой устранили образование и восстановили кровоснабжение сосудов.
«Пятичасовое нейрохирургическое вмешательство включало трепанацию черепа, коагуляцию сосудов, удаление разлившейся крови. Несмотря на возникшие трудности, микрохирургическую операцию удалось завершить успешно, патологическое образование было устранено, и целостность кровоснабжения сосудов восстановлена», - сказал он.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.
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