Женщину с переломами плеча успешно прооперировали после ДТП в больнице в Долгопрудном

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Сначала медики обработали раны, так как перелом плеча был открытым. После пациентку направили на операцию.

«Врачи одномоментно выполнили четыре операции - остеосинтез мыщелков правого плеча, остеосинтез обеих костей левого предплечья, остеосинтез мыщелков правой большеберцовой кости», - сообщил заведующий травмоцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Остеосинтез - это метод соединения обломков костей металлическими вставками. Сейчас у женщины восстановилась подвижность плеча, однако, пациентке предстоит реабилитация в течение 2,5 месяцев.

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