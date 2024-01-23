Женщину с переломами плеча успешно прооперировали после ДТП в больнице в Долгопрудном
Бригада скорой помощи доставила 75-летнюю женщину с переломами правого плеча, костей левого предплечья и правой большеберцовой кости в приемное отделение больницы в Долгопрудном. Пациентка получила травмы в ДТП — ее сбила машина.
Сначала медики обработали раны, так как перелом плеча был открытым. После пациентку направили на операцию.
«Врачи одномоментно выполнили четыре операции - остеосинтез мыщелков правого плеча, остеосинтез обеих костей левого предплечья, остеосинтез мыщелков правой большеберцовой кости», - сообщил заведующий травмоцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.
Остеосинтез - это метод соединения обломков костей металлическими вставками. Сейчас у женщины восстановилась подвижность плеча, однако, пациентке предстоит реабилитация в течение 2,5 месяцев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».