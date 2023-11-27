Женщину с острым панкреатитом и 25 литрами лишней жидкости в организме спасли в больнице в Реутове

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациентку перевели в реанимацию и начали терапию, однако ее состояние продолжало ухудшаться. В брюшной полости, а также между легкими и грудной стенкой женщины обнаружили жидкость, нарастали признаки отека головного мозга. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких и приняли решение о дальнейшем лечении.

Как рассказал заведующий терапевтическим отделением Сергей Радаев, женщине провели семь сеансов заместительной почечной терапии, после чего ее состояние улучшилось.

«Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ. Однако ситуация отягощалась развитием пневмонии и скоплением жидкости в легких. Пациентке был проведен торакоцентез - прокол грудной стенки с последующей эвакуацией жидкости из плевральной полости под УЗИ-контролем, а также назначена антибактериальная терапия. Суммарно мы откачали 25 литров жидкости», - сказал он.

Сейчас женщину уже выписали, отек спал, а пневмония прошла. Она вернулась в свой исходный вес, работа почек восстановилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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