Женщину с опухолью весом 17 килограммов прооперировали в Балашихе

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«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, препятствуя их нормальной работе. У женщины начинали отказывать почки. Также были частично сдавлены органы грудной клетки», - рассказал заведующий отделением онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.

Врачи приняли решение об экстренной операции. Выяснилось также, что из-за опухоли матка пациентки перекрутилась на 720 градусов, что повлекло изменения в органе.

Хирурги удалили матку с придатками и опухоль. Вес новообразования составил 17,5 килограмма, а размер - 65 сантиметров. Это сопоставимо с объемом мяча для фитнеса.

Уже к концу операции функция почек женщины начала восстанавливаться. После гистологического исследования пациентке назначат дальнейшее лечение.

Врачи Московского областного онкологического диспансера напомнили, что необходимо вовремя обращаться к специалистам и регулярно проходить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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