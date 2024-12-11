Женщину с опухолью размером 10 см в яичнике спасли в Балашихе

Как рассказала гинеколог Фарина Алиева, женщине провели лапароскопическую операцию по удалению новообразования. Его диаметр составлял 10 сантиметров, а объем - 700 миллилитров.

«Цистаденомы могут достигать размеров 20 и более сантиметров. Проявляются болью в нижней части живота, нарушением менструального цикла. Могут долгое время протекать бессимптомно и перерождаться в злокачественные новообразования, поэтому подлежат удалению», - объяснил врач.

Жителям напомнили, что посещать гинеколога следует раз в год, даже при отсутствии жалоб. Это позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.