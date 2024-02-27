Женщину с опухолью матки размером 20 сантиметров спасли в больнице в Бронницах

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Как рассказал акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян, чтобы извлечь новообразование, женщине провели операцию.

«В результате проведенной операции, которая длилась около двух часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить. Новообразование было направленно на гистологическое исследование», - рассказал он.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Врачи напомнили о важности регулярно посещать врачей, чтобы выявить возможное заболевание на ранней стадии.

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