02 декабря 2024, 11:29

Женщину с миомой матки весом 7 кг спасли в больнице в Домодедове

Медиасток.рф
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Пациентка 52 лет поступила в Домодедовскую больницу с жалобами на увеличение живота, боль в области почек и затрудненное дыхание. На обследовании врачи обнаружили миому матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив внутренние органы.

Живот у пациентки рос несколько лет, но она не посещала гинеколога и не обращала внимание на увеличение объемов. К врачам пришла только после значительного ухудшения самочувствия.

«В ходе операции мы удалили миому матки весом семь килограммов. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Ткани направили на гистологический анализ», - рассказал заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали из больницы.

Врачи напомнили, что женщинам необходимо посещать гинеколога каждый год даже при отсутствии жалоб. Своевременный осмотр у врача позволит вовремя выявить заболевания и предотвратить осложнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в деревне Мисайлово в 2025 году. Там смогут принимать до 500 взрослых и 500 детей за смену.

Здравоохранение Больницы Врачи Женщины Город Домодедово
02 декабря 2024, 12:36
Врачи Воскресенской больницы провели операцию с помощью уникального лазера
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Арсенал медицинской техники Воскресенской больницы постоянно обновляется. Одним из таких приобретений стал лазер, созданный специалистами из Фрязина.

С помощью этого, не имеющего аналогов в мире, прибора медики могут выполнять быстрые и эффективные урологические операции с минимальным риском осложнений. Дробление камней в мочевыводящих путях происходит до состояния мельчайшей пыли. Технология значительно превосходит по эффективности и скорости все зарубежные аппараты.

Врачи провели успешную операцию пациенту, у которого в почке были два камня размером девять и 11 милллиметров. Медицинское вмешательство с помощью лазера было выполнено за один сеанс. Медики использовали специальный защитный кожух, предохраняющий ткани от повреждения излучением, и сам инструмент диаметром 2,5 миллиметра. «Он способен изгибаться и подводить лазерное волокно в ту чашечку, где находится камень», - отметил заведующий урологическим отделением больницы Дмитрий Кисляков.

Такие операции в отделении выполняются ежедневно. Они проводятся по полису обязательного медицинского страхования. Длительность процесса дробления камней зависит от их количества и размера, но благодаря свойствам лазера, занимает не очень много времени. Извлеченные фрагменты камня позволяют проанализировать его состав и подобрать меры по лечению и профилактике мочекаменной болезни индивидуально для каждого пациента.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Медицина Воскресенск
02 декабря 2024, 12:25
Устойчивость — в основе. Губернатор Подмосковья — о повышении стабильности энергоснабжения
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Стабильное энергоснабжение — тема, ставшая одной из центральных на заседании правительства Подмосковья в понедельник. От устойчивости этой системы зависят и большие, и малые населенные пункты, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня мы вынесли тему стабильного энергоснабжения. За нее, кроме нашего министерства, отвечают „Россети“ и „Мособлэнерго“. От устойчивого, стабильного электроснабжения часто зависят и большие, и малые населенные пункты. Коттеджные поселки, СНТ, где часто круглогодично проживают наши жители», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил о реализации программы повышения надежности электроснабжения в Московской области.

«Все дальнейшие мероприятия, направленные на модернизацию, имеют принципиально важное значение для каждого человека», - подчеркнул глава Подмосковья.

Стабильное энергоснабжение - тема, ставшая одной из центральных на заседании правительства Подмосковья в понедельник. От устойчивости этой системы зависят и большие, и малые населенные пункты, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Электричество Андрей Воробьев Ремонтные работы
02 декабря 2024, 12:25
Спортсмен из Подольска победил на чемпионате России по кикбоксингу
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Борис Шикунов из Подольска завоевал золото на всероссийских соревнованиях в дисциплине лоу-кик. Он состязался в числе 600 лучших кикбоксеров страны.

Боец из Подольска выступил в гала-финале в весовой категории до 63,5 килограмма. Он победил представителя Чеченской Республики Сулимана Бетербиева.

Всего в соревнованиях в дисциплинах К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции участвовали около 600 спортсменов из 50 регионов России. Чемпионат провели в новом формате уже во второй раз.

До этого подобные состязания проходили по отдельным дисциплинам по три-четыре раза в год в разных регионах страны. Первый чемпионат страны в прошлом году приняла Пермь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
02 декабря 2024, 12:17
Огни на главной новогодней елке зажгли в парке культуры и отдыха в Зарайске
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Зимний сезон стартовал в парке культуры и отдыха в Зарайске. Его торжественно открыли церемонией зажжения огней на новогодней елке и включением праздничных инсталляций.

Мероприятие состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Торжественное событие прошло на главной сцене центра досуга «Победа».

Организаторы подготовили театрализованное представление «Падал прошлогодний снег». Церемонию зажжения новогодних огней в Зарайске тоже сделали волшебной. В ней поучаствовали заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина и председатель Совета депутатов Елена Белкина.

Инсталляции засияли по парку, на площади Революции и Советской улице. Таким образом в городе открыли новый зимний сезон. В самом парке уже готовят новогодние мероприятия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск Новый год Парки

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