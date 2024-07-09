Женщину с 7-летним воспалением желчного пузыря вылечили в Долгопрудном

«Семь лет назад камень в желчном пузыре был размером пять-шесть миллиметров, а к настоящему моменту достиг уже 2,5 сантиметра в длину. Конкремент внутри желчного пузыря увеличился в размерах в несколько раз, вызывая гораздо более интенсивные приступы. В итоге боль пересилила страх, и пациентка решилась на операцию», - рассказал хирург стационара Долгопрудненской больницы Андрей Ивашкин.

Врачи выполнили лапароскопическое вмешательство. Операция длилась около 50 минут, за которые хирурги удалили камень в желчном пузыре, сформировав внутрикожные швы, которые не нужно будет снимать.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Боли прекратились, и ее выписали из больницы.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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