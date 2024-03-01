Женщине с частично удаленным легким и бесплодием помогли родить в МОНИАГ

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, состояние женщины осложнялось бронхиальной астмой и эмфиземой легкого, при которой нарушается эластичность тканей органа. Пациентке провели операцию, в ходе которой частично удалили пораженное легкое. После вмешательства женщина наблюдалась у врача-пульмонолога.

Многие годы женщина страдала бесплодием, однако ей удалось забеременеть после восстановительного периода сложной операции. С 14-й недели она находилась под тщательным наблюдением специалистов, а на 20-й неделе пациентка потеряла сознание - у нее выявили повреждение мозгового вещества. Несмотря на это, врачи продлили беременность до 39-й недели.

«Мы приняли решение о возможности проведения родов через естественные родовые пути в положенный срок. Они велись под тщательным кардиомониторным контролем за состоянием плода, сократительной деятельности матки, гемодинамическими показателями роженицы с эпидуральной анестезией. На свет появилась здоровая девочка весом более трех килограммов и ростом 49 сантиметров» - рассказал руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин.

Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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