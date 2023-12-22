Женщине 94 лет с переломом бедра помогли снова встать на ноги в больнице Электростали

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Женщина долго не соглашалась на операцию из-за возраста и сопутствующих заболеваний. Но врачи убедили, что результаты анализов и проведенные обследования позволяют провести манипуляцию.

«Учитывая почтенный возраст пациентки, мы провели малоинвазивную операцию. Установили штифт через небольшие разрезы, перелом закрепили специальными фиксаторами, позволяющими в кратчайшие сроки восстановить пациента», - рассказал заведующий травматологическим отделением Андрей Мелешкин.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Для полного возвращения к самостоятельной ходьбе ей предстоит пройти реабилитацию.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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