22 декабря 2023, 13:47

Женщине 94 лет с переломом бедра помогли снова встать на ноги в больнице Электростали

Минздрав МО
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Пациентка 94 лет поступила в травматологическое отделение Электростальской больницы с сильной болью в области бедра. Неприятные ощущения появились после того, как женщина неудачно упала. Врачи поставили неутешительный диагноз — перелом бедренной кости.

Женщина долго не соглашалась на операцию из-за возраста и сопутствующих заболеваний. Но врачи убедили, что результаты анализов и проведенные обследования позволяют провести манипуляцию.

«Учитывая почтенный возраст пациентки, мы провели малоинвазивную операцию. Установили штифт через небольшие разрезы, перелом закрепили специальными фиксаторами, позволяющими в кратчайшие сроки восстановить пациента», - рассказал заведующий травматологическим отделением Андрей Мелешкин.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Для полного возвращения к самостоятельной ходьбе ей предстоит пройти реабилитацию.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Электросталь
22 декабря 2023, 14:06
Реконструкция Центрального парка в Лобне начнется 25 декабря
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Центральный парк Лобни закроют на реконструкцию 25 декабря. Работы завершатся в 2024 году.

По проекту в парке обустроят зону для мероприятий и новую танцевальную площадку с амфитеатром, приведут в порядок площадь со сценой, откроют кафе. Также там появится скейт-парк, новая детская зона, смотровая площадка и другие места отдыха.

Благоустройство парка проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее жители Лобни высказали свое мнение о том, каких именно объектов не хватает в парке. Проект реконструкции сформировали с учетом их пожеланий.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
22 декабря 2023, 14:00
Ярмарки и мастер-классы пройдут в парках Подмосковья 24 декабря
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Зимняя программа «Новогодняя экология» пройдет в парках Подмосковья 24 декабря. Гостей ждут ярмарки изделий ручной работы, необычные мастерские, мастер-классы, эко-лекции и многое другое.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в городских округах подготовили для жителей новогодние программы и занятия. Например, в парке имени Толстого в Химках можно будет посетить мастерскую крафт-подделок, лабораторию эко-перфоманса и ярмарку изделий ручной работы. Чаепитие и викторину проведут в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах.

Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки пройдет в парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе, в парке «Дубки» Коломны будут работать мастерская по созданию эко-гирлянды и беспроигрышная лотерея.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Туризм Новый год Парки
22 декабря 2023, 14:00
Подмосковье показало лучшие результаты в стране по регистрации прав дольщиков
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Застройщики Московской области сообщили, что на территории региона в 2023 году зарегистрированы права дольщиков более чем на 45 тысяч объектов недвижимости. Этот показатель стал лучшим по сравнению с другими субъектами РФ.

Летом 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве. Они позволяют застройщикам регистрировать права собственности на объекты имущества от имени участников долевого строительства. При этом процедура не требует оформления доверенности, что значительно сокращает время ее проведения.

Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. На этот процесс в среднем требовалась одна неделя. Теперь же за покупателя это может сделать застройщик. Процедура занимает около суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
22 декабря 2023, 13:58
Главное управление ЗАГС Подмосковья поздравило юбиляров семейной жизни
Unsplash
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Сотрудники органов ЗАГС Московской области с 15 по 20 декабря поздравили с 50-летним золотым юбилеем семьи, проживающие на территории Подмосковья. Им пожелали радостных событий, теплых семейных встреч и заботы близких.

Поздравления получили семья Колтуновых из Пушкинского городского округа, а также Соколовы и Ерышевы из Орехова-Зуева. Все они совсем недавно отпраздновали золотой юбилей.

Отметим, что слово «юбилей» напрямую связано с пятидесятилетием. «Год свободы» называли установленный пророком Моисеем 50-й год, когда земли возвращались к прежним владельцам, рабы получали свободу, прощались долги должникам. Это было долгожданное и значимое событие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья

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