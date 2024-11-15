Женщине 93 лет с новообразованием нижнего века помогли в больнице Балашихи

Причиной появления новообразования могла стать обычная царапина. Со временем на месте долго не заживающей ранки образовалась корочка, которая начала интенсивно увеличиваться. Процесс длился два года и привел к росту уплотнения до трех сантиметров.

«Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением микроскопа. Операция прошла под местной анестезией. Извлеченную ткань отправили на гистологическое исследование, по результатам которого назначим дальнейшую терапию», - рассказал офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.

После операции пациентка быстро пришла в норму, дискомфорт исчез, а нижнее веко приняло нормальное состояние. Сейчас женщина уже дома и вернулась к привычному образу жизни.

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