15 ноября 2024, 09:55

Женщине 93 лет с новообразованием нижнего века помогли в больнице Балашихи

Медиасток.рф
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Пациентка обратилась в офтальмологическое отделение филиала № 2 Балашихинской больницы с жалобой на увеличенное в размерах новообразование нижнего века. Оно часто воспалялось, вызывая покраснение и боль.

Причиной появления новообразования могла стать обычная царапина. Со временем на месте долго не заживающей ранки образовалась корочка, которая начала интенсивно увеличиваться. Процесс длился два года и привел к росту уплотнения до трех сантиметров.

«Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением микроскопа. Операция прошла под местной анестезией. Извлеченную ткань отправили на гистологическое исследование, по результатам которого назначим дальнейшую терапию», - рассказал офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.

После операции пациентка быстро пришла в норму, дискомфорт исчез, а нижнее веко приняло нормальное состояние. Сейчас женщина уже дома и вернулась к привычному образу жизни.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Больницы Врачи
15 ноября 2024, 10:06
Посвященный творчеству поэта Тютчева вечер провели для школьников Балашихи
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе организовали просветительскую программу, посвященную творчеству одного из поэтов XIX века Федору Тютчеву. Учащиеся школ смогли принять участие в познавательной поэтической программе под названием «Здесь все дышит Тютчевым», в которой также участвовали член фракции партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Андрей Холод.

Событие прошло в библиотечном музее, который уже 19 лет является центром притяжения для любителей литературы. Школьники с увлечением изучали уникальные экспонаты музея, включая книги, журналы, альбомы, картины и коллекционные предметы.

Кроме того, они узнали историю присвоения имени Федора Тютчева библиотечной системе.

«Сегодня мы смогли прикоснуться к жизни и творчеству русского поэта через уникальные экспонаты литературного музея. Большая и насыщенная программа стала новым опытом для ребят и интересным дополнением к урокам литературы», - отметил Андрей Холод.

В ходе программы особое внимание уделили музейной экспозиции, посвященной сыну поэта - Федору Тютчеву, который стал русским офицером, журналистом и писателем, а также Героем Первой мировой войны. Также представили портретную галерею, отражающую жизни современников поэта, членов его семьи и близкого окружения.

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Музеи Школьники Балашиха
15 ноября 2024, 10:01
Еще 2 дома капитально отремонтировали в солнечногорском селе Алабушево
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Капитальный ремонт двух жилых домов — № 6 и № 7 — успешно завершили в селе Алабушево под Солнечногорском. Эти двухэтажные здания были возведены в 1953–1954 годах и находятся в микрорайоне Адмиралтейский на улице Военно-Морская. Работы по капитальному ремонту домов в Алабушево продолжатся и в 2025 году.

В домах проведена комплексная замена кровельного покрытия, обновление стропильных систем, балконных плит и входных групп. Также были утеплены чердаки, установлены слуховые окна и новые оконные блоки Деревянные конструкции обработали огнебиозащитным слоем, а фасады отреставрировали. Все работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

«Дома теперь не только комфортные, но и, самое главное, безопасные для проживания. Жильцы почувствовали значительные позитивные перемены. Капитальный ремонт многоквартирных домов будет продолжен в Алабушево и в 2025 году», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Контроль за всеми этапами и объемом выполненных работ, включая используемые материалы, осуществляли эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они регулярно проводили проверки на соответствие строительным нормам и правилам, а по завершении работ тщательно осмотрели готовность зданий.

С информацией о адресах и сроках проведения капитального ремонта многоквартирных домов можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

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Солнечногорск Ремонтные работы
15 ноября 2024, 09:54
Деревне Таширово присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»
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Почетное звание получит деревня Таширово в Наро-Фоминском округе. Ей планируют присвоить звание «Населенный пункт воинской доблести».

Проект закона о присвоении звания одобрило правительство Московской области. Решение примут на ближайшем заседании депутаты Московской областной думы.

Для того, чтобы получить звание, около года трудились представители Совета депутатов Наро-Фоминска, администрации округа и историк-краевед Владимир Мельников.

Отметим, что жители Таширова проявили себя как отважные граждане в годы Великой Отечественной войны. За бои под Москвой в 33-й армии 16 бойцов и командиров удостоили Ордена Ленина, семерых из них - за бои на Ташировском направлении.

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Наро-Фоминск
15 ноября 2024, 09:44
Парк Талалихина в Подольске начали украшать к Новому году
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Подготовка к новогодним праздникам началась в главном парке городского округа. Уже к концу ноября территория будет полностью украшена.

В парке имени Виктора Талалихина 1 декабря должен заработать каток. Специалисты уже подготовили зону для льда и почистили покрытие. При наступлении стабильных минусовых температур начнут заливать лед. Для детей и взрослых закупили 140 пар новых коньков, а использовавшиеся в прошлом сезоне отправили на заточку.

На территории парка установят новогоднюю ель и разнообразнее световые декорации. К празднику украсят и резиденцию Деда Мороза, где будут проходить новогодние мероприятия и мастер-классы. В парке также появился очаг, у которого посетители смогут греться в морозы.

По традиции в парке пройдет ледовое представление. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» жители Подольска и туристы увидят шоу Ильи Авербуха.

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Подольск Новый год Парки

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