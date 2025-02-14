Женщине 43 лет помогли родить 12-го ребенка в перинатальном центре в Щелкове

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Женщина родила путем кесарева сечения. Этот метод специалисты посчитали самым безопасным для здоровья матери и ребенка.

«Поздравляю вас с чудесным пополнением в вашей большой и дружной семье. Знаю, какой это огромный труд - растить и любить столько детей», - сказал главный врач медучреждения Андрей Пастарнак.

Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Жителям напомнили, что в Подмосковье работает тематический интернет-портал для будущих родителей. На нем размещена вся информация о системе родовспоможения.

Кроме того, получить консультацию можно по телефону кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.