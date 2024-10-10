Жена бойца СВО из Красногорска изготовила станок для маскировочных сетей

Мужа Анастасии Павловой мобилизовали на фронт осенью 2022 года. Сначала она была подавлена, ведь они недавно оформили отношения - в феврале 2022 года. Однако уныние переросло в активные действия, и жены участников СВО объединились, чтобы помогать фронту.

Через полгода Анастасию попросили изготовить станок для нарезания лент. С мужской работой она была знакома, так как воспитывалась в неполной семье и выполняла, казалось бы, непосильные задачи. Она сделала прибор у себя на даче. Сейчас он стоит в Центре помощи «Забота». Анастасия на этом не остановилась и освоила швейное дело, чтобы делать дождевики и бандажи для рук. Помимо этого, Анастасия изготавливает браслеты выживания, сухой душ и блиндажные свечи.

Анастасия Павлова уволилась с работы, потому что считает, что волонтерство - это не хобби, а серьезное дело, и ему нужно уделять пристальное внимание. Она трудится сразу в трех организациях - «Мы рядом, мы вместе», «Шьем для наших» и «Красногорск. Мы рядом. Мы вместе». В составе последнего она готовит супы быстрого приготовления для бойцов штурмовых отрядов. Недавно, по запросу военнослужащих первого эшелона, активисты из села Дмитровское освоили и вторые блюда.

Год назад сын Анастасии Павловой Дмитрий подписал контракт с Министерством обороны России незадолго до окончания срочной службы и отправился на СВО. Этим летом в отпуск приезжали и муж, и сын. Вместе они провели время несколько часов: Александра встретили, а Диму проводили. Анастасия верит в победу и ждет защитников.

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