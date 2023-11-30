30 ноября 2023, 11:18

Железнодорожную платформу модернизировали на станции Подлипки-Дачные в Королеве

Телеканал «360»
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Жители Королева оценили обновленную платформу на станции Подлипки-Дачные. Ее сделали выше и удобнее.

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Станция Подлипки-Дачные находится на пути из Королева на Ярославский вокзал в Москве. Ранее эта платформа не до конца соответствовала стандартам безопасности. Сейчас ее благоустроили: подняли высоту, обновили покрытие, нанесли разметку. Местные жители уже оценили улучшение.

Пользоваться платформой теперь стало безопаснее. Гораздо уменьшилось расстояние между уровнем платформы и электричкой.

РЖД Королев
30 ноября 2023, 11:49
Стажировку для руководителей в сфере образования провели в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Стажировка региональных и школьных управленческих команд прошла на базе школы № 4 в Лобне. Гостями мероприятия стали участники из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участниками программы «Региональные и школьные управленческие практики в сфере эффективной организации воспитательной работы» стали 35 человек. Среди них заместитель директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Яна Весова, а также начальники управлений образования, директора школ, специалисты по воспитательной работе.

Педагоги из Лобни поделились с гостями своим опытом в организации воспитательной работы в школе № 4. После для них провели квест, экскурсию и чаепитие в новом школьном музее «Хлеб». Учителя также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, 2023-ий объявлен Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Лобня
30 ноября 2023, 11:47
Форум проектировщиков и архитекторов Подмосковья пройдет 8 декабря
Мособлархитектура
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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет традиционный форум проектировщиков 8 декабря. На мероприятии соберутся ведущие специалисты региона, которые обсудят эволюцию жилой застройки и роль роль музейных пространств в преобразовании городов.

«Первую сессию форума посвятим градостроительному анализу - важнейшему этапу предпроектной проработки, с которого начинается любая успешная реализация. Также расскажем о мастер-плане и коснемся разработки проектов межевания территории и планировки территории для СНТ. Вторую часть форума посвятим культурным проектам», - рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На мероприятии наградят победителей конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры». Подробную программу форума можно увидеть на сайте eevents.ru/vii-forum-proektirovshchikov-moskovskoy-oblasti.

Встреча состоится 8 декабря в Центральном доме архитектора (Москва, Гранатный переулок, 7). Начало в 12:00. Вход свободный, но понадобится регистрация по ссылке: eevents.ru/vii-forum-proektirovshchikov-moskovskoy-oblasti/registration.

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Архитектура
30 ноября 2023, 11:33
Бизнес-омбудсмен Подмосковья провел встречу с предпринимателями в Одинцове
Телеканал «360»
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев вместе с прокурором Московской области провел прием в Одинцове. За решением своих вопросов к бизнес-омбудсмену обратились девять предпринимателей из семи городских округов.

На подобных встречах помогают разрешить даже сложные случаи. В этот раз большое количество обращений касалось земельно-имущественных отношений: от идеи создания бизнеса до выкупа спорного участка. Каждый случай разобрали детально.

«Подводим итоги уже уходящего 2023 года. Наша самая главная задача - это, конечно, бизнес-климат. И те вопросы, которые мы рассматриваем, все-таки наиболее типовые, которые встречаются не в одном муниципалитете, а в целом по территории», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

По всем рассмотренным обращениям проведут проверки и примут меры прокурорского реагирования. Бизнесмены признаются, что подобные встречи необходимы, поскольку позволяют быстро получить обратную связь.

«Повестка готовится заранее, люди уже приходят подготовленными: с конкретными вопросами, с конкретными обращениями, которые мы потом в сотрудничестве с коллегами из регионального правительства, из муниципалитетов в рабочем порядке рассматриваем и находим решение», - сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Совместные встречи с предпринимателями в регионе проводят регулярно. В большинстве случаев спорные вопросы удается разрешить в пользу обратившихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Бизнес
30 ноября 2023, 11:18
Мособлдума презентовала настольную игру «Мое Подмосковье» на форуме молодежного парламентаризма
Unsplash
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Презентация настольной игры «Мое Подмосковье» состоялась на форуме молодежного парламентаризма. Мособлдума выпустил ее в год своего 30-летия.

Игра позволяет в интерактивной форме познакомиться с историей Московской области. На игровом поле расположены все округа, восемь наукоградов и около 6,5 тысячи достопримечательностей.

«Уверен, что игра „Мое Подмосковье“ станет популярной среди молодежи. В ближайшее время она будет передана в школы, колледжи, вузы, молодежные центры и библиотеки, чтобы ребята смогли ближе познакомиться с нашей областью, узнать о ней что-то новое», - уточнил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Он добавил, что игра позволит не только интересно провести время, но и лучше узнать регион. В игре могут участвовать от двух до шести человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Мособлдума

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