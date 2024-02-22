22 февраля 2024, 21:19

«Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» Андрей Воробьев поздравил участника СВО со свадьбой

Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприсутствовал на свадьбе молодой пары Дмитрия и Любови в Доме правительства Подмосковья. Он поздравил молодоженов и пожелал им семейного счастья.

Как рассказал Воробьев в своем Telegram-канале , Дмитрий - военнослужащий - на днях он возвращается в зону спецоперации.

«Символично, что произошло это сегодня, накануне Дня защитника Отечества. Супруги хотели сыграть свадьбу еще год назад, но получилось только сейчас», - написал губернатор.

По его словам, молодые люди познакомились в 2020 году. Тогда Дмитрий еще не знал, идя на прием к стоматологу, что влюбится во врача - свою будущую жену.

«Для всех нас, а особенно для самих ребят и их близких, все было очень волнительно. Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» - поздравил молодоженов Андрей Воробьев.

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Праздники Андрей Воробьев Свадьбы
22 февраля 2024, 22:08
Акции по безопасности на железной дороге провели в 44 округах Подмосковья
МТДИ МО
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Масштабная акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях 44 округов Подмосковья. Цель мероприятия — показать важность соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, волонтеры в преддверии Дня защитника Отечества раздавали жителям области георгиевские ленточки, а также памятки с правилами поведения на железной дороге.

«Такая масштабная акция в Подмосковье проводится второй раз, уже можно считать это доброй традицией. Мы надеемся, что жители и гости региона будут внимательнее, переходя пути и ожидая поезд на платформе», - пояснили в ведомстве.

Также Минтранс опубликовал печальную статистику: с начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло порядка 34 человек, при этом 20 - на «опасных тропах», еще 13 - на пешеходных переходах.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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Волонтеры Дороги
22 февраля 2024, 21:20
Проект «Za самбо» упростит занятия национальными видами единоборств в Воскресенске
Unsplash
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В рамках партийного проекта «Za самбо» было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между городским округом Воскресенск и Федерацией самбо Московской области. Цель проекта — популяризация самбо как национального вида спорта и развитие секций в школах и вузах региона.

Ранее, в рамках проекта «Спорт - норма жизни», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Домодедове.

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В программу «Za самбо», которая идет по всей стране, входит восемь основных направлений. Среди них «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО».

«Самбо - это прекрасный вид спорта, который делает наших мальчишек и девчонок сильными, крепкими, целеустремленными, дает им волю к победе», - сказал глава Воскресенска Алексей Малкин.

С начала учебного года в школе № 5 реализуется одно из направлений проекта. Более 50 детей в возрасте от семи до 14 лет занимаются самбо в рамках секции.

«Ребята на внеурочной деятельности занимаются самбо, ребята - тренера молодые, энергичные. Детям нашим очень нравится. Рядом находится клуб „Самбо“, с которым мы сотрудничаем», - сказала директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Смолина.

Самбисты сборной Московской области часто представляют страну на международном уровне и добиваются высоких результатов. Недавно на чемпионате центрального федерального округа по боевому самбо Анатолий Никулин продемонстрировал отличные результаты и выиграл путевку на Чемпионат России, который пройдет в начале марта.

Более 5,5 тысячи молодых спортсменов в Подмосковье занимаются самбо, а воскресенские ребята являются яркими представителями этого вида единоборств. Подписание соглашения о сотрудничестве открывает новые возможности для реализации совместных программ и укрепляет стремление молодежи к здоровому образу жизни.

Спортсмены Воскресенск
22 февраля 2024, 20:44
Новый цифровой рентген-аппарат появился в лыткаринский поликлинике № 2
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Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат Р-500 «Дуограф» получила лыткаринская поликлиника № 2. Аппарат позволят делать высококачественные снимки при минимальном излучении.

По словам заведующего поликлиникой Александра Стукалова, новый удобный и надежный комплекс незаменим в условиях большого потока пациентов.

«Аппарат имеет ряд преимуществ. По сравнению с аналоговым рентгеном доза облучения меньше в 10 раз. Также с помощью нового оборудования можно делать линейную томографию, то есть послойный срез органов. Стол не имеет ограничений по перемещению - это решает проблему обследования пациентов с избыточным весом», - рассказал Стукалов.

Новый аппарат отечественного производства отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС.

Аппарат рентгенодиагностики установили в рамках программы замены устаревшей аналоговой техники на современную по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, а также при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Медицина Лыткарино
22 февраля 2024, 20:23
Защитников Отечества поздравили в городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске прошел праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества. Благодарственными грамотами наградили военнослужащих, сотрудников Росгвардии и МВД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Сотрудники спецструктур отличились в государственной службе и в ходе специальной военной операции. Творческие номера героям войны подарили артисты команд «Созвездие» и «Звезда».

«Мы с особым чувством поздравляем сегодня всех защитников Отечества, проживающих на территории нашего городского округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, их семьи с этим замечательным праздником. Желаем скорейшего возвращения домой - живыми и здоровыми!», - сказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Наро-Фоминск Концерты

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