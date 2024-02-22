«Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» Андрей Воробьев поздравил участника СВО со свадьбой

Как рассказал Воробьев в своем Telegram-канале , Дмитрий - военнослужащий - на днях он возвращается в зону спецоперации.

«Символично, что произошло это сегодня, накануне Дня защитника Отечества. Супруги хотели сыграть свадьбу еще год назад, но получилось только сейчас», - написал губернатор.

По его словам, молодые люди познакомились в 2020 году. Тогда Дмитрий еще не знал, идя на прием к стоматологу, что влюбится во врача - свою будущую жену.

«Для всех нас, а особенно для самих ребят и их близких, все было очень волнительно. Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» - поздравил молодоженов Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».