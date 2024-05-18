«Ждем всех». Андрей Воробьев пригласил жителей на акцию «Лес будущего»

По его словам, Подмосковье присоединилось к международной акции «Сад Памяти», инициированной российским президентом в 2020 году. За это время деревья высадили более пяти с половиной миллиона человек из 50 стран мира.

«Мы подготовили 16 участков в лесных зонах и необходимый инвентарь - перчатки, лопаты, ведра, мечи Колесова и более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба. А главной площадкой стало Озерецкое участковое лесничество рядом с коттеджным поселком „Лыжник“ в Дмитрове», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что для удобства жителей Подмосковья организовали бесплатные автобусы до места высадки.

«До центральной площадки можно доехать от станции МЦД Лобня или на личном транспорте. Приглашаем принять участие взрослых и детей. Ждем всех!», - пояснил Воробьев.

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