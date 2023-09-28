«Жара такая, что голос трещит». Соседи рассказали подробности о пожаре в жилом доме Королева

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«Я еще спала, когда услышала с улицы: „Прыгайте, прыгайте!“. Чувствовалось тревожное настроение, я выглянула и увидела, что дым валит, и люди собрались. Быстро оделась и выскочила в подъезд. Здесь бегал сосед из пострадавшей квартиры, весь черный, обгорелый. Видно, что с ожогами», - рассказала соседка погорельцев с четвертого этажа Наталья.

Женщина постучала знакомой и вернулась в свою квартиру. Когда поняла, что нужно уходить, пути были уже отрезаны.

«Попыталась выйти, но в подъезде уже все горело. Я поняла, что заблокирована. Встала у балкона, стала дышать», - продолжает Наталья.

В такой же ситуации оказались и другие жильцы подъезда. Все произошло настолько стремительно, что многие не успели выйти на улицу.

«Дверь открываешь, там дым, вообще ничего не видно. И жара такая, что голос начинает трещать», - говорит один из соседей.

Через час после того, как в Системе-112 зафиксировали вызов, пожар был полностью потушен. Позже в МЧС России сообщили, что огнеборцы спасли семь человек из дома, из них трое - дети.

Пострадавшая квартира площадью 60 квадратных метров полностью выгорела. Причину пожара предстоит установить экспертам.

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От продуктов горения некоторым стало плохо, людей начало рвать. К счастью, пожарные сработали молниеносно. Как только они прибыли на место, сразу же начали заливать очаг возгорания. Черный дым, который валил из подъезда, сменился на белый. За считанные минуты ситуацию взяли под контроль.

«Хочу сказать большое спасибо! Ребята, конечно, молодцы», - поблагодарила спасателей одна из женщин, проживающих в подъезде.

Жители подъезда, где утром 28 сентября загорелась квартира , рассказали подробности происшествия. По их словам, жар и дым с третьего этажа перекинулись на лестничный проем и буквально за пять минут охватили все пространство. Пути к отступлению были отрезаны, но благодаря быстрым действиям пожарных соседи остались целы.