Жалобы детей на жесткий досмотр перед ЕГЭ в школе Видного не подтвердились

Там подтвердили, что школьники проходили в здание через рамку металлодетектора, а после их проверяли еще раз ручным устройством. Представители охранного предприятия действовали в рамках должностных инструкций и этических норм не нарушали.

Дополнительная проверка перед входом в пункт проведения экзамена необходима и обеспечивает безопасность детей и преподавателей.

Перед проведением ЕГЭ все выпускники ознакомились с правилами проведения экзамена и подписали специальные памятки, которые сдали перед входом в здание школы. Если участники посчитают, что в ходе сдачи экзамена нарушили их права, то они могут подать апелляцию. Но ни один из школьников так не сделал.

Проверку с раздеванием школьников в поисках шпаргалок устроили в школе Чувашии перед сдачей Единого государственного экзамена по русскому языку. После начавшегося скандала проверку учебного заведения начала прокуратура.