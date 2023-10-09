Жалоб на ремонт лифтов стало на 20% меньше в Подмосковье за неделю

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Как отметила глава ГЖИ Ольга Федина, количество обращений на минувшей неделе сократилось в 32 округах. Заметнее всего их число уменьшилось в Черноголовке, Лыткарине и Воскресенске.

За неделю жители оставили 919 заявок на уборку подъездов, 485 - на восстановление освещения и 462 - на ремонт лифтов. При этом количество обращений по последним двум категориям снизилось на 16 и 20%.

Оставить обращения в ГЖИ жители могут через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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