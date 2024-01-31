Жалоб на лифты в Подмосковье стало на 13% меньше за неделю

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При этом, ни одной жалобы на неисправные подъемники не пришло из Бронниц, Дубны, Егорьевска, Коломны, Павлово-Посадского и Талдомского.

«Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения - своими силами, либо с привлечением специализированных организаций», - отметила руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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