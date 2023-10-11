Жалоб на кровли домов в Подмосковье стало вдвое меньше за год

Читайте нас в:

С начала года в подмосковный ЦУР поступило 14,7 тысячи заявок от жителей по данному вопросу. По словам ГЖИ Московской области Ольги Фединой, это на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего жители просят устранить неисправность и течь кровли, очистить крыши от наледи, сосулек и мусора, а также отремонтировать входные двери на кровлю.

Наибольшее количество сигналов с начала года отработали управляющие компании Балашихи, Наро-Фоминска и Шатуры. При этом, меньше всего жалоб на состояние кровли поступило от жителей Черноголовки, Павловского Посада и Орехово-Зуева.

В ГЖИ напоминают, что оставить обращение можно на портале ЕДС МО. Управляющие компании примут заявку в течение суток и устранят недочет в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».