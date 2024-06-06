Ж/д станция в Химках вошла в топ Подмосковья по популярности

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Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне к августу. Там обустроят пешеходные дорожки, детские площадки, скейтпарк и смотровую площадку у пруда.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка составляет около 17 гектаров. Проект разработали с учетом пожеланий жителей.

«Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», - рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В парке проложат пешеходные дорожки, а территорию поделят на функциональные зоны. Там обновят входную группу, обустроят танцевальную площадку с амфитеатром, установят сцену и скейтпарк. В парке также появится детская площадка из природных материалов.

Кроме того, благоустройство проведут у пруда. Там появится смотровая площадка и зоны отдыха.

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