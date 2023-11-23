23 ноября 2023, 12:43

Земельный участок в Зарайске стал самым бюджетным на торгах Подмосковья за прошлую неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области
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Самый бюджетный участок под строительство жилого дома сдали в аренду на прошлой неделе, с 13 по 17 ноября, в городском округе Зарайск. За право стать его обладателем боролись два претендента. Победитель получил его всего за 38 тысяч рублей.

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства расположен всего в 3,5 километрах от центра Зарайска. Неподалеку от него - продуктовые магазины, лес, парк, школа и ледовой комплекс. Расстояние до Москвы составляет 165 километров.

Стартовая цена лота, общей площадью 12 соток, стартовала от 37 тысяч рублей. Однако в ходе торгов ставка увеличилась, и победитель получил участок в аренду сроком на 13 лет всего за 38 тысяч рублей.

Отметим, что основной принцип торгов состоит в том, чтобы предложить наивысшую цену. Если в аукционе участвует лишь один человек, он получает лот на максимально выгодных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Аукционы Зарайск
23 ноября 2023, 18:37
Колледжи Подмосковья завоевали призовые места на конкурсе «Большая перемена»
Министерство образования МО
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Завершился четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» с участием колледжей Московской области. Два учебных заведения вошли в двадцатку лучших средних профессиональных образовательных организаций по всей России.

В финал «Большой перемены» вышли более 600 участников, которые приехали из разных уголков страны. На основе результатов конкурса был составлен рейтинг лучших колледжей и техникумов, включая филиалы ГСГУ в Егорьевске и Зарайске.

Каждое из учебных заведений получило два миллиона рублей на развитие. Студенты Зарайского педагогического колледжа достигли успеха, завоевав четыре диплома призеров «Большой перемены».

Колледж педагогики и искусства Егорьевского городского округа получил один диплом. Лауреатам также вручили сертификаты на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, которые они смогут использовать для образования или развития стартапа.

Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде. Учебные заведения Московской области представляли 17 участников, четверо из которых завоевали призовые места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Там проходят обучение молодые люди со всех регионов России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты конкурсы
23 ноября 2023, 18:03
Министр Хайкин рассказал о планах по благоустройству Щелкова в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
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Работы по благоустройству продолжатся в Щелкове в 2024 оду. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за год в округе появился сквер вдоль Пролетарского проспекта, где обустроили зоны отдыха для взрослых и детей.

«Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте появлялись новые благоустроенные территории, где можно погулять с детьми, заняться спортом, с комфортом отдохнуть и провести время с друзьями», - сообщил Хайкин.

В следующем году в Щелкове планируют завершить преображение территории у Чкаловского озера. Согласно проекту, там обустроят маршрут вокруг водоема и расширят существующую пешеходную зону.

Территорию поделят на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную и другие. Для обеспечения потребностей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Концепция озеленения включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений. Это позволит уменьшить проблему переувлажнения и заболачивания территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Щелково
23 ноября 2023, 17:59
Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
23 ноября 2023, 17:55
Производители стройматериалов из Подмосковья выступят на международной выставке в Узбекистане
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке BUILD PRO EXPO 2023. Производители строительных и отделочных материалов представят свою продукцию в Узбекистане.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что выставка объединит производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров и застройщиков из разных стран мира.

Московскую область представят компании «Альфапласт» и «НПО Аста» из Воскресенска, «Майер» из Чехова, «Промышленник-М» из Люберец и «Стражник» из Сергиево-Посадского округа.

Выставка проходит в Самарканде с 22 по 24 ноября.

Фонд ВЭД Московской области взял на себя организационные вопросы компаний и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области

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