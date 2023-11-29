Земельный участок в Ступине стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю

Читайте нас в:

Объект для ведения личного подсобного хозяйства находится в деревне Николо-Тители, в 89 километрах от МКАД.

«Рядом с участком - лесной массив, большой частный сектор и продуктовый магазин, а до ближайшей железнодорожной станции можно добраться на автомобиле за 10 минут», - уточнили в ведомстве.

Начальная цена лота составила 24 тысяч рублей. В аукционе участвовали два человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».