Земельный участок в Ступине стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю
В Ступине реализовали на торгах самый бюджетный на прошлой неделе участок земли площадью 6,5 сотки. Его сдали в аренду за 724 тысячи рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
Объект для ведения личного подсобного хозяйства находится в деревне Николо-Тители, в 89 километрах от МКАД.
«Рядом с участком - лесной массив, большой частный сектор и продуктовый магазин, а до ближайшей железнодорожной станции можно добраться на автомобиле за 10 минут», - уточнили в ведомстве.
Начальная цена лота составила 24 тысяч рублей. В аукционе участвовали два человека.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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