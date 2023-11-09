Земельный участок в Клину стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю

Участок расположен в 100 километрах от Москвы. Его площадь составляет 4,6 гектара. Основные виды деятельности, которые можно осуществлять на территории землевладений, включает выращивание зерновых, лекарственных, цветочных и иных сельскохозяйственных культур.

Неподалеку от участка - лес и водоем. При этом до ближайших объектов инфраструктуры можно добраться за 15 минут на автомобиле. Стартовая цена начиналась от 21 тысячи рублей, но в ходе торгов она увеличилась до 23 тысяч рублей. Всего на участие в аукционе подали заявки пять кандидатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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