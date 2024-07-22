22 июля 2024, 15:29

Здание химчистки построили на улице Щорса в Мытищах

ГБУ МО «СтройЭксперт»
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Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили здание химчистки на улице Щорса в Мытищах. Открытие предприятия привлекло 10 миллионов рублей инвестиций в Подмосковье.

Как рассказали в ведомстве, здание начали строить в июле прошлого года. Его площадь составляет около 323 квадратных метров. Скоро туда поставят новое оборудование.

На территории провели благоустройство и обустроили парковку.

Мощность химчистки составит около 20 килограммов вещей в смену и более семи килограммов в год.

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Мытищи Строительство
22 июля 2024, 16:36
«Ночь в парке» прошла в «Киово» в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Ежегодная акция «Ночь в парке» прошла в Лобне. В парке Киово сотни жителей округа поучаствовали в мастер-классах, викторинах и посетили кинотеатр под открытым небом.

Участники акции в Лобне смогли купить сувениры на ярмарке и посоревноваться в блиц-опросе об истории парка Киово.

«Ребята были вовлечены в различные активности - от интересных викторин до фотозон. Вечер наполнился красками, в прямом смысле этого слова, благодаря краскам Холи, которые добавили еще больше веселья», - поделилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Также гости парка посмотрели фильм «Родные» на открытой площадке в «Кинопарке».

Отметим, что мероприятия для жителей округа регулярно проводят в парке Киово. Анонсы событий есть в телеграм-каналах «Парки городского округа Лобня» и «Гуляй Лобня». Подробную информацию можно найти и на информационных ресурсах администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
22 июля 2024, 16:34
«Химки» сыграли вничью с «Динамо» из Махачкалы в первом туре РПЛ
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Футболисты подмосковного клуба «Химки» сыграли с махачкалинским «Динамо» в матче первого тура Мир — Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Дебютный матч «Химок» после возвращения в Российскую Премьер-лигу прошел напряжено. Красно-черные не смогли реализовать два удара с пенальти - не забили Александр Руденко и Хетаг Хосонов.

«Результат немного огорчил, но я не могу сказать так об игре. В целом она у нас получилась. Что касается незабитых пенальти, то таков футбол. Может, промахи объясняются волнением стартового тура. Все наладится, если мы как следует поработаем», - поделился главный тренер футбольного клуба «Химки» Франк Артига.

Химкинский клуб основательно подготовился к чемпионату России: состав команды заметно изменился. Возглавляет красно-черных теперь испанский специалист Франк Артига. Помимо этого, на поле в матче «Химки» - «Динамо» вышло много новичков.

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Химки Футбол
22 июля 2024, 16:33
День открытых дверей пройдет в роддоме Мытищ 25 июля
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мероприятие «Школа матери» пройдет в роддоме Мытищ. На нем будущим родителям расскажут обо всем, что нужно знать о грудном вскармливании.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох отметил, что благодаря таким мероприятиям будущие родители имеют возможность не только познакомиться с сотрудниками роддома, но и побывать в палатах, получить теоретические и практические навыки по кормлению, уходу за новорожденными, а также задать интересующие вопросы. Особенно популярной среди будущих пап является тренировка в пеленании.

Отметим, что посещение акции возможно без предварительной записи. Она пройдет 25 июля в 14.00 в Мытищинском роддоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Дети Роддома Мытищи
22 июля 2024, 16:29
Строители смонтировали пролетные строения на путепроводе над Можайским шоссе
Фото: Госкомпания "Автодор"
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Строители завершили монтаж пролетных строений на путепроводе обхода Малых Вязем. Они возвели все 12 капитальных опор и смонтировали заключительные блоки металлоконструкций над Можайским шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на следующих этапах строители опустят пролетное строение путепровода на опорные части, возведут плиту пролета, смонтируют парапетное ограждение, устроят гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие.

Так как путепровод над Можайским шоссе расположен в плотной городской застройке, нужно было вынести большое количество подземных коммуникаций. Благодаря технологии монтажа металлоконструкций пролетного строения на временных опорах удалось значительно ускорить процесс строительства.

Сейчас строительная готовность объекта уже превышает 75%.

На обходе деревни Малые Вяземы будет четыре полосы движения - по две в каждом направлении. Строители возведут три транспортные развязки - на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Благодаря новому путепроводу улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Удастся разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

Открыть движение по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги

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