Здание химчистки построили на улице Щорса в Мытищах

Читайте нас в:

Ежегодная акция «Ночь в парке» прошла в Лобне. В парке Киово сотни жителей округа поучаствовали в мастер-классах, викторинах и посетили кинотеатр под открытым небом.

Участники акции в Лобне смогли купить сувениры на ярмарке и посоревноваться в блиц-опросе об истории парка Киово.

«Ребята были вовлечены в различные активности - от интересных викторин до фотозон. Вечер наполнился красками, в прямом смысле этого слова, благодаря краскам Холи, которые добавили еще больше веселья», - поделилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Также гости парка посмотрели фильм «Родные» на открытой площадке в «Кинопарке».

Отметим, что мероприятия для жителей округа регулярно проводят в парке Киово. Анонсы событий есть в телеграм-каналах «Парки городского округа Лобня» и «Гуляй Лобня». Подробную информацию можно найти и на информационных ресурсах администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».