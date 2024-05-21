Заявок по ремонту кровель в Подмосковье стало на 19% меньше за неделю

Снижение числа жалоб зафиксировали в 36 округах. В некоторых муниципалитетах, например в Лыткарине, Жуковском и Электростали, за семь дней не поступило ни одной заявки по данному вопросу.

Жителям Московской области напоминают, что локальный ремонт кровли проводится в течение суток. На устранение повреждений водостоков предусмотрено пять дней. Оставить заявку о неисправности кровли можно в управляющей компании или на портале ЕДС МО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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