Заявок по ремонту кровель в Подмосковье стало на 19% меньше за неделю
Жители Московской области стали реже жаловаться на неудовлетворительное состояние кровли. Количество обращений по данному вопросу снизилось на 19% за неделю. Об этом сообщили в ГУСТ Подмосковья.
Снижение числа жалоб зафиксировали в 36 округах. В некоторых муниципалитетах, например в Лыткарине, Жуковском и Электростали, за семь дней не поступило ни одной заявки по данному вопросу.
Жителям Московской области напоминают, что локальный ремонт кровли проводится в течение суток. На устранение повреждений водостоков предусмотрено пять дней. Оставить заявку о неисправности кровли можно в управляющей компании или на портале ЕДС МО.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.
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