21 мая 2024, 16:48

Заявок по ремонту кровель в Подмосковье стало на 19% меньше за неделю

Медиасток.рф
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Жители Московской области стали реже жаловаться на неудовлетворительное состояние кровли. Количество обращений по данному вопросу снизилось на 19% за неделю. Об этом сообщили в ГУСТ Подмосковья.

Снижение числа жалоб зафиксировали в 36 округах. В некоторых муниципалитетах, например в Лыткарине, Жуковском и Электростали, за семь дней не поступило ни одной заявки по данному вопросу.

Жителям Московской области напоминают, что локальный ремонт кровли проводится в течение суток. На устранение повреждений водостоков предусмотрено пять дней. Оставить заявку о неисправности кровли можно в управляющей компании или на портале ЕДС МО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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21 мая 2024, 17:29
Семинары и форумы пройдут ко Дню предпринимательства в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Различные мероприятия проведут ко Дню предпринимателя в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Так, для бизнеса запланированы различные семинары, форумы, торжественные мероприятия, фестивали, выставки и многое другое», - уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что информация обо всех событиях находится на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Выставки
21 мая 2024, 17:03
Кадеты из Химок приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Военно-спортивную игру «Зарница» провели в Химках на территории гимназии № 23. Старшеклассникам и воспитанникам кадетских классов предстояло преодолеть полосу препятствий и ответить на вопросы викторины.

Соревнования провели в преддверии Дня пограничника. Школьники в возрасте от 13 до 17 лет показали знания флажковой азбуки, истории страны и воинских званий. Победителями состязаний стали учащиеся школы № 30. Они прошли все испытания быстрее других.

«Игра „Зарница“ - это прохождение полосы препятствий на время. Отмечу, что за каждую допущенную ошибку команда получала штраф: дополнительно 10 секунд к общему зачетному времени или 10 приседаний», - рассказала руководитель военно-патриотического объединения «СОВА», лидер Движения общественной поддержки Химок Ольга Кириллова.

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Школы Химки Школьники
21 мая 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили загоревшийся автомобиль в Лотошине
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Работники 205-й пожарно-спасательной части оперативно справились с тушением пожара, возникшего возле СНТ «Луч» в районе деревни Стрешневы горы. Возгорание произошло в городском округе Лотошино 20 мая.

Как сообщил командир отделения пожарно-спасательной части Алексей Давыдов, они получили вызов через «Систему-112» от очевидцев происшествия. Свидетели рассказали о горящем легковом автомобиле марки «Хавал» на поле рядом с садовым товариществом. Водитель машины был спасен его приятелем и доставлен на машине скорой помощи в медицинское учреждение с ожогами и травмами.

По прибытии на место происшествия огнеборцы немедленно приступили к тушению. Трава вокруг машины уже успела загореться, и значительная часть поля выгорела. Работники противопожарно-спасательной службы предприняли необходимые действия, чтобы предотвратить распространение пожара.

«Оперативно и слаженно они ликвидировали горение транспортного средства и затушили траву вокруг него», - заключил Алексей Давыдов.

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Спасатели Пожары Лотошино
21 мая 2024, 16:03
Логопед Лариса Кушнарева представит Химки на областном профконкурсе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Логопед школы «Триумф» в Химках Лариса Кушнарева стала финалистом регионального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель — дефектолог России». Она представит округ в номинации «Логопед года».

Лариса Николаевна выступит в региональном финале с коллегами из Коломны, Подольска и Лобни.

«Мой педагогический стаж и опыт работы в дошкольном отделении школы „Триумф“ помогли мне проявить себя и уверенно выступить в конкурсе. Спасибо близким, коллегам и воспитанникам за то, что верите и поддерживаете меня!» - рассказала Кушнарева.

Учителя показали жюри свои профессиональные портфолио, видеоролики с открытым занятием, конспекты урока, а также провели мастер-класс. Финал пройдет 22 мая в онлайн-формате. Конкурсанты в режиме видеоконференции расскажут о себе и специфике своей работы.

«Поздравляю Ларису Кушнареву с выходом в финал! Желаю удачи и успехов. Уверена, она достойно представит наш городской округ на конкурсе», - сказала муниципальный депутат городского округа Химки Наталья Каныгина.

Напомним, конкурс проводится с 2018 года. Он направлен на профессиональный, карьерный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, осуществляющих коррекционную работу, поддержку инновационных разработок и технологий организации образования.

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Школы Химки Учителя конкурсы

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