Заявку на внесение двух сосен в реестр памятников природы подали в Серпухове

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Деревья находятся в хорошем состоянии и являются объектом постоянного внимания посетителей леса. Если их внесут в национальный реестр, сосны смогут принимать участие в конкурсе «Дерево года».

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события, предания и легенды.

Решение по признанию дерева памятником живой природы принимает комиссия, куда входят ведущие специалисты и ученые России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».