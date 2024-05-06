Завотделом охраны труда Обкома Подмосковья подтвердил компетенцию

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В рамках этого мероприятия специалисты из 42 регионов России не только обсудили текущие проблемы и инновации, но и обменялись опытом, подтвердили и расширили свои профессиональные навыки.

Елис отметил, что совместно с коллегами они изучили новую методику проведения специальной оценки условий труда, обсудили различные аспекты, начиная от защиты прав медработников и заканчивая единой формой отчетности по охране труда.

Основное внимание уделили оценке профессиональных рисков, что особенно важно для медицинских учреждений.

«Особенно примечательно, что каждый специалист прошел профильное тестирование, повысил знания и подтвердил аккредитацию к компетентности эксперта по анализу факторов условий труда», - добавил Елис.

Каждый участник прошел профильное тестирование, что помогло им улучшить знания и подтвердить квалификацию как экспертов по анализу факторов условий труда.

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