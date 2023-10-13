Завод Viola в Подмосковье превысил свою производственную мощность на 50%

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Этот год для некоторых крупных компаний из Подмосковья стал настоящим прорывом. Например, завод по производству сыров марки Viola превысил свою производственную мощность на 50%.

«В этом году мы запустили три линии. Это две линии по фасовке желтого сыра и расширение мощности линии наших „ванн“», - рассказал генеральный директор компании Viola Дмитрий Коненков.

В совокупности эти проекты, а также другие работы по модернизации отдельных технологических участков позволили предприятию увеличить свои объемы продукции с 15 до 23 тысяч тонн.

«Мы обладаем дополнительными мощностями производства. И площадка обладает дополнительной площадью земельного фонда. Мы планируем расширение мощностей. И рассчитываем на дополнительный трафик точки роста для нашей компании», - добавил Коненков.

Такой рост позволит компании не только увеличить дистрибуцию на российском рынке, но и экспорт сыров Viola из Подмосковья в страны ближнего зарубежья, СНГ, страны Азии и Южную Америку. Помимо этого, Viola обеспечивает и новые рабочие места для жителей Подмосковья - сегодня здесь трудоустроено свыше 250 человек.

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