Завод в Орехово-Зуеве запустил программу развития пассажирского транспорта

В рамках программы завод уже приступил к серийному производству электропоездов ЭП2ДМ, увеличил мощности испытательной станции до 630 вагонов в год и вышел на плановые показатели выпуска 600 моторно-редукторных блоков для «Иволги 4.0» ежегодно.

Проект является частью масштабной инициативы Трансмашхолдинга, в состав которого входит Демиховский завод, по полной локализации компонентов современной железнодорожной техники. Общая стоимость 15 внедряемых проектов составляет около 70 миллиардов рублей, из которых только в 2024 году было инвестировано 24 миллиарда рублей.

Внедрение проектов на производственных площадках холдинга стало ключевой темой выездного совещания, прошедшего на Тверском вагоностроительном заводе. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга и Минэкономразвития России, руководство Трансмашхолдинга, ФРП и партнерских финансовых корпораций. Руководители одиннадцати предприятий холдинга представили промежуточные итоги реализации проектов и обсудили дальнейшие шаги по развитию отрасли.

Программа «Развитие пассажирского транспорта» подтверждает стремление российского машиностроения к технологической независимости и укреплению позиций на рынке современного железнодорожного транспорта.