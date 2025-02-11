11 февраля 2025, 16:03

Завод в Орехово-Зуеве запустил программу развития пассажирского транспорта

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На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском городском округе стартовала программа «Развитие пассажирского транспорта», реализуемая при финансовой поддержке Фонда развития промышленности. Программа направлена на создание электропоездов с отечественным электрооборудованием, освоение производства моторно-редукторных блоков и ремонт колесных пар для серии «Иволга».

В рамках программы завод уже приступил к серийному производству электропоездов ЭП2ДМ, увеличил мощности испытательной станции до 630 вагонов в год и вышел на плановые показатели выпуска 600 моторно-редукторных блоков для «Иволги 4.0» ежегодно.

Проект является частью масштабной инициативы Трансмашхолдинга, в состав которого входит Демиховский завод, по полной локализации компонентов современной железнодорожной техники. Общая стоимость 15 внедряемых проектов составляет около 70 миллиардов рублей, из которых только в 2024 году было инвестировано 24 миллиарда рублей.

Внедрение проектов на производственных площадках холдинга стало ключевой темой выездного совещания, прошедшего на Тверском вагоностроительном заводе. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга и Минэкономразвития России, руководство Трансмашхолдинга, ФРП и партнерских финансовых корпораций. Руководители одиннадцати предприятий холдинга представили промежуточные итоги реализации проектов и обсудили дальнейшие шаги по развитию отрасли.

Программа «Развитие пассажирского транспорта» подтверждает стремление российского машиностроения к технологической независимости и укреплению позиций на рынке современного железнодорожного транспорта.

Заводы Орехово-Зуево
11 февраля 2025, 16:02
Клинский музей помог организовать выставку о Чайковском на фестивале в Сочи
Фото: Елена Калиновская
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Планшетная выставка, организованная музеем-заповедником Петра Ильича Чайковского в Клину, откроется 12 февраля на зимнем фестивале искусств в Сочи. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена жизни и творчеству великого русского композитора, одного из самых исполняемых авторов в мире. Выставка «Путь Чайковского» предлагает зрителям проследить непростой жизненный путь гения - от его детства в Воткинске до триумфов на мировых сценах. Гостям покажут ключевые моменты жизни классика, включая путешествия по городам России и Европы, а также его последний путь в Санкт-Петербург.

Художественным руководителем проекта «Путь Чайковского» стал народный артист СССР Юрий Башмет. Одна из главных задач проекта - вдохновить новое поколение музыкантов и ценителей искусства, демонстрируя, как универсальный язык музыки способен объединять различные культуры.

Выставка будет работать до 23 февраля и станет важным дополнением к программе Зимнего международного фестиваля искусств, а также откроет новые горизонты для понимания жизни и творчества одного из величайших композиторов России и мира.

Заводы Орехово-Зуево
11 февраля 2025, 15:56
Цирковое представление прошло во Дворце спорта для детей бойцов СВО в Лобне
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В Лобне для семей бойцов СВО организуют походы в театры, музеи, на концерты и выставки. Для взрослых показали спектакли «Метод Гронхольма» и «Женитьба Белугина» в театре «Камерная сцена», а для детей — представление «Цифровой цирк» во Дворце спорта.

На прошлой неделе мероприятия посетили 57 семей. Взрослые посмотрели спектакли «Метод Гронхольма» и «Женитьба Белугина», а также познакомились с историей грузинского художника Нико Пиросмани в театре «Куклы и люди».

Дети приняли участие в представлении «Цифровой цирк» во Дворце спорта. Для них подготовили лазерные поединки, шоу мыльных пузырей и иллюзион.

Малыши с родителями посетили спектакль «Дом и Гном» в театре «Куклы и Люди».

Также был организован мастер-класс по росписи футболок в Котокафе.

Информацию о службе по контракту и мерах поддержки участников СВО можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (930) 959-76-48 и 8 (929) 637-51-50.

Лобня Семья
11 февраля 2025, 15:28
Шоу попугаев пройдет в парке «Раздолье» в Одинцове 15 февраля
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Множество мероприятий пройдет в нескольких парках Одинцовского округа с 10 по 16 февраля. Например, в их число входит шоу с попугаями «Перья и волшебство», которое подготовили для посетителей парка «Раздолье».

Помимо шоу с животными, все желающие в парке «Раздолье» могут посетить тренировки по восстановлению мышечного тонуса и укреплению здоровья по средам и воскресеньям. А для детей от шести лет на выходных откроется Избушка Бабы Яги с экскурсиями и мастер-классами. Здесь же в воскресенье, 16 февраля, пройдет анимационная программа.

Также для гостей и жителей округа в Парке Малевича организуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе и катанию на лыжах от клуба DEVI. На выходных также состоятся развлекательные мероприятия и интеллектуальный квиз. Кроме того, в «Раздолье» и Малевича по субботам и воскресеньям проводятся бесплатные мастер-классы по катанию от ЯСПОРТ.

Жители Голицыно и Звенигорода в свою очередь смогут поучаствовать в активных спортивных тренировках в парке Героев 1812 года и в Городском парке Звенигорода. Стоит, отметить, что здесь, в воскресенье, для детей пройдет интерактивная программа.

Подробности о мероприятиях можно найти на сайте Дирекции парков.

Одинцово Животные Парки
11 февраля 2025, 15:25
Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями пройдет в Балашихе
Медиасток.рф
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С 10 по 16 февраля госавтоинспекция Балашихи проведет серию целевых оперативно-профилактических рейдов, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Эти мероприятия направлены на повышение безопасности на дорогах и недопущение случаев управления транспортом нетрезвыми водителями.

В ходе рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Это означает, что в течение короткого времени на определенном участке дороги будет проверено максимальное количество водителей, после чего проверка переместится в другие места для повторения процедуры.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили в заранее определенных зонах, обозначенных сигнальными конусами. Автоинспекторы оценят состояние каждого водителя по визуальным признакам. Если у водителя не будет видимых признаков опьянения, таких как запах алкоголя, неадекватное поведение или несвязная речь, ему будет разрешено продолжить движение. В случае же наличия оснований полагать, что водитель находится под воздействием алкоголя, будут предприняты соответствующие процессуальные действия.

Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными. Если у вас есть информация о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пожалуйста, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8(495)521-99-02. Ваше содействие поможет сделать дороги безопаснее для всех.

ГИБДД Балашиха Водители

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