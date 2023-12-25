Завод упаковки из гофрокартона построят в Кашире в 2024 году

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания «Л-Пак» приступила к строительству первой очереди проекта. Площадь здания составит 62 тысячи квадратных метров. Его возведут в четвертом квартале 2024 года. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы министерства Екатерины Зиновьевой, полностью проект реализует в течение трех лет.

«Весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1,3 тысячи сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 миллиардов рублей», - сказала она.

Предприятие выпускает упаковку для пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели и других товаров. На первом этапе там будут производить около 20 миллионов квадратных метров гофрокартона, а позже это число увеличится до 50 миллионов.

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