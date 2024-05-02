Завод теплоизоляций из Ступина повысит производительность труда

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Подмосковный велогонщик Кирилл Капустин выиграл серебряную медаль на Кубке России. Соревнования по велоспорту-шоссе проходили в Майкопе с 28 по 29 апреля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсменам из 24 регионов страны предстояло преодолеть дистанцию 500 километров. Соревнования проходили в четыре этапа в дисциплине «многодневная гонка» среди мужчин.

Кирилл Капустин финишировал в гонке с четвертой позиции и завоевал серебро.

Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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