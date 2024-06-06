Завод телескопических погрузчиков построят в Раменском по соглашению на ПМЭФ

Инвестор уже строит административно-деловой центр в Мытищах, для чего правительство Подмосковья предоставило землю без торгов. В планах новый проект - завод телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом в Раменском. Предприятие полного цикла сможет создать около 700 рабочих мест.

«Мы хорошо знакомы с техникой компании „Амкодор“ - это всегда качественно, надежно, сделано на совесть. Важно, что наше сотрудничество прирастает новыми проектами и переходит на другой уровень», - подчеркнул Андрей Воробьев.

В планах у белорусских инвесторов выпускать 1500 единиц техники в год к 2030-му. В Подмосковье поддержали масштабный проект и помогли подобрать участок для его реализации.

«Мы видим, насколько губернатор Московской области и его команда нацелены на достижение высокого результата. Проводится огромная работа по созданию выгодных условий и благоприятного климата в регионе. Именно поэтому мы выбрали Московскую область для локализации производства», - отметил Александр Шакутин.

Компания «Амкодор» объединяет 30 предприятий, в том числе 22 завода в странах СНГ. Главный офис находится в Минске. Предприятие ведет большую работу по импортозамещению машин, агрегатов и механизмов. Многие изделия идут на экспорт.

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