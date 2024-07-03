Завод сухих строительных смесей открыли в Воскресенске

Большое внимание на производстве уделяют экологичности технологий и безопасности труда. Завод оснащен высокотехнологичным российским оборудованием и прошел зеленую сертификацию «Клевер».

«Жалоб от жителей на качество воздуха не поступает, как было ранее. Предприятие полностью соблюдает экологические нормы. Мы работаем в тесном контакте и с руководством завода, и с руководством всего холдинга. Оказываем всю возможную помощь, потому что нам крайне важно, чтобы инвесторы к нам приходили и оставались. Ведь это и налоги в бюджет, а самое главное - это достойные рабочие места для наших жителей», - рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В проект инвестировали 550 миллионов рублей. В планах - выйти на максимальную мощность и обеспечить строительную отрасль высококачественной продукцией и решениями.

«За 10 лет мы пришли от нуля до двух собственных заводов. Я надеюсь, в 2026 и 2027 году - будет 200 тонн собственной продукции. И это мы еще не отказываемся от партнеров, которые производят по нашим рецептурам. Они с нами в производственном кластере. Кроме того, мы выходим на новые рынки сбыта», - заявила коммерческий директор компании «Цементум» Екатерина Молодцова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Большое внимание на производстве уделяют экологичности технологий и безопасности труда. Завод оснащен высокотехнологичным российским оборудованием и прошел зеленую сертификацию «Клевер».

«Жалоб от жителей на качество воздуха не поступает, как было ранее. Предприятие полностью соблюдает экологические нормы. Мы работаем в тесном контакте и с руководством завода, и с руководством всего холдинга. Оказываем всю возможную помощь, потому что нам крайне важно, чтобы инвесторы к нам приходили и оставались. Ведь это и налоги в бюджет, а самое главное - это достойные рабочие места для наших жителей», - рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В проект инвестировали 550 миллионов рублей. В планах - выйти на максимальную мощность и обеспечить строительную отрасль высококачественной продукцией и решениями.

«За 10 лет мы пришли от нуля до двух собственных заводов. Я надеюсь, в 2026 и 2027 году - будет 200 тонн собственной продукции. И это мы еще не отказываемся от партнеров, которые производят по нашим рецептурам. Они с нами в производственном кластере. Кроме того, мы выходим на новые рынки сбыта», - заявила коммерческий директор компании «Цементум» Екатерина Молодцова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».