Завод стройматериалов из древесины построят в Рузе

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, ожидается, что завод запустят в 2026-м году. Там создадут более 130 рабочих мест. На предприятии организуют производство изделий из древесины, фанеры и двутавровых балок БДК.

«Объем инвестиций компании „Теплостройматериалы“ в строительство и запуск завода по производству готовых деревянных изделий для строительной отрасли превысит 150 миллионов рублей», - добавила она.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что компании предоставили земельный участок площадью более девяти гектаров в поселке Дорохово. Там построят два здания площадью по четыре тысячи квадратных метров.

Сейчас компания работает в сфере торговли стройматериалами из древесины. Запуск собственного производства позволит обеспечить импортозамещение в этом секторе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».