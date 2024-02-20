20 февраля 2024, 17:39

Завод стройматериалов из древесины построят в Рузе

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Завод стройматериалов из древесины построят в Подмосковье. Для реализации инвестпроекта компании «Теплостройматериалы» предоставили участок в Рузе по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, ожидается, что завод запустят в 2026-м году. Там создадут более 130 рабочих мест. На предприятии организуют производство изделий из древесины, фанеры и двутавровых балок БДК.

«Объем инвестиций компании „Теплостройматериалы“ в строительство и запуск завода по производству готовых деревянных изделий для строительной отрасли превысит 150 миллионов рублей», - добавила она.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что компании предоставили земельный участок площадью более девяти гектаров в поселке Дорохово. Там построят два здания площадью по четыре тысячи квадратных метров.

Сейчас компания работает в сфере торговли стройматериалами из древесины. Запуск собственного производства позволит обеспечить импортозамещение в этом секторе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы
20 февраля 2024, 18:19
Пробки в Подмосковье увеличились до 6 баллов к вечеру 20 февраля
Минтранс МО
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

К вечеру пробки образовались на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе. Есть заторы также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
20 февраля 2024, 17:56
Живущая в Воскресенске электросварщица с 40-летним опытом поделилась историей выбора неженской профессии
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Надежда Лаврентьева, жительница Воскресенска, на протяжении 43 лет трудится на должности электросварщика ручной сварки. В филиале «Газпром теплоэнерго МО», где она работает, Надежде доверяют выполнение самых сложных задач.

Надежда рассказывает о своем нестандартном выборе: изначально она мечтала стать медиком, но не смогла поступить в училище. В результате она выбрала профессию электросварщика, обучившись в среднем профессиональном-техническом училище № 15 Воскресенска. О своем выборе Надежда ни разу не пожалела, несмотря на физические трудности и работу в любую погоду.

В январе этого года Надежда принимала активное участие в монтаже и запуске пяти передвижных блочно-модульных котельных в Воскресенске. Тогда благодаря слаженной работе специалистов удалось наладить стабильное теплоснабжение микрорайонов Цемгигант и Лопатинский.

Работа в мужском коллективе для Надежды скорее является преимуществом. Она ценит добродушие и отзывчивость своих коллег, с которыми ей легко работать. По словам сварщицы, такая атмосфера и поддержка коллектива являются залогом успешной работы.

За свой долгий и плодотворный труд Надежда Лаврентьева была отмечена рядом наград, включая медаль «В память 850-летия Москвы», почетную грамоту и почетный знак главы Воскресенского муниципального района. В 2017 году ее труд был удостоен почетной грамоты губернатора Московской области за высокий профессионализм и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
20 февраля 2024, 17:55
Навалы мусора убрали с 44 контейнерных площадок в Подмосковье за сутки
Главное управление содержания территорий Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За сутки коммунальные службы Подмосковья привели в порядок более 40 мусорных площадок. Ранее там выявили скопление отходов в прилегающей зоне.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, специалисты постоянно следят за состоянием контейнерных площадок. Они проверяют, когда проводят уборку территории и подъездов, чтобы мусоровоз мог добраться до баков.

За день коммунальщики привели в порядок 44 площадки, где выявили скопление отходов.

«Мусор не украшает территорию и доставляет дискомфорт жителям, поэтому такие нарушения сразу же устраняются. Например, в Дзержинском навалы убрали на 10 локациях», - отметили в ведомстве.

В ГУСТ призвали жителей не парковаться возле контейнерных площадок, чтобы не мешать проезду спецтехники. Обратиться по вопросам содержания дворов жители могут напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов ведомства доступны по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор
20 февраля 2024, 17:54
Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за сутки
Читайте нас в: Google Новости
ГУСТ Московской области контролирует содержание контейнерных площадок. Только за сутки в Подмосковье привели в порядок более 40 объектов — проверили своевременность уборки и доступность подъезда к бакам.

В ГУСТ МО уточнили, что жителям следует быть внимательными и не оставлять автомобили в узких проездах или вблизи контейнерных площадок - это создает трудности для проезда спецтехники.

Жители Московской области могут обратиться по всем вопросам содержания общественных пространств напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов находятся на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Погода Мусор

Новости по теме