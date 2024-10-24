24 октября 2024, 14:27

Завод стекловолокна в Серпухове модернизируют к 2026 году

Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ»
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Предприятие «Технониколь СВ» по выпуску стекловолокна модернизируют в Серпухове. Его улучшат для повышения эффективности и снижения влияния на экологию.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, на заводе уже завершили проектирование основного оборудования, сейчас компания заключает контракт на его изготовление. Модернизацию проведут до 2026 года.

По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, работы проводят для повышения экологической безопасности производства. В модернизацию инвестируют 1,75 миллиарда рублей.

«Завершить модернизацию планируется во втором квартале 2026 года. Сейчас предприятие в Серпухове выпускает около 300 видов утеплителя из минеральной ваты на основе стекловолокна, ежегодно - почти два миллиона кубометров готовой продукции», - рассказала она.

Продукцию компании поставляют на стройки по всей России, а также в страны Центральной Азии и Закавказья. На заводе уже завершили проектирование стекловаренной печи, камеры полимеризации, систем очистки газов и многое другое. Оборудование поставляют отечественные производители.

Как отметил директор Алексей Артамонов, благодаря новой печи на заводе смогут применять современную технологию плавления, что сократит потребление газа и электричества.

«Это сократит потребление таких энергоресурсов, как газ и электричество, и в итоге позволит уменьшить углеродный след и экологическую нагрузку от предприятия», - сказал он.

Новое оборудование повысит эффективность работы, снизит количество нештатных ситуаций и риски возгорания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах расширения ОЭЗ. Регион старается создать условия, чтобы предприятие могло реализовать свою бизнес-модель в самые короткие сроки.

Серпухов Заводы Поддержка предпринимателей в Московской области
24 октября 2024, 14:36
Полчаса вместо двух в пути. Андрей Воробьев назвал срок открытия Мытищинской хорды в Подмосковье
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Движение по Мытищинской хорде в Подмосковье запустят в декабре, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это большой проект, включающий в себя 11 мостов и путепроводов. Готовность дороги достигла 95%,

Мытищинская хорда также известна как трасса Виноградово - Болтино - Тарасовка. Это масштабный концессионный проект Подмосковья, то есть тот, что реализуют при участии инвесторов.

«Четырехполосная трасса длиной 16,1 километра соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским - здесь как раз продолжаем реконструкцию», - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, по проекту объединят две вылетные магистрали. Так водители смогут объезжать загруженный участок МКАД.

Из 11 мостов и путепроводов готовы уже девять, два - на стадии завершения. Шесть новых развязок соединят восемь населенных пунктов.

Это деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.

«Так жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет добраться всего за полчаса вместо двух», - подчеркнул глава Подмосковья.

Изменения почувствуют минимум 850 тысяч человек, живущих на этом направлении. А благодаря системе «Свободный поток» проезд будет доступен в том числе по транспондеру.

Мытищи Строительство Андрей Воробьев Пробки Дороги
24 октября 2024, 14:35
Жителей Балашихи пригласили помочь приюту для бездомных животных
Ирина Митюрина
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За два месяца осени — сентябрь и октябрь, в Балашихе удалось пристроить пятерых котят, двух взрослых кошек и кота в зооприют, расположенный в конюшне «Пелагея» в микрорайоне 1-го Мая. Теперь животные обеспечены теплом и пищей на зимний период.

Заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина сообщила, что благодаря помощи неравнодушных жителей, таких как Зули Мамедова, Анастасия Уланова и Аниса Ярулина, был собран корм для новых обитателей приюта. В ближайшее время, в рамках реализации партпроектов «Единой России» «Защита животного мира» и «Защита животных - это несложно», будет передан весь собранный корм в приют с помощью зоомагазинов Балашихи.

«У животных все очень даже неплохо - они в тепле, накормлены и обласканы! Если у читателей есть желание взять себе пушистого друга из приюта, это очень легко сделать», - добавила Митюрина.

Акция по сбору помощи для животных продолжается, и все желающие могут принять в ней участие, оставив продукты и вещи для животных в специально установленных коробках в зоомагазинах города. Поддержка неравнодушных людей помогает спасать жизни братьев наших меньших.

В коробку можно положить корма и лакомства с действующим сроком годности, лекарства, игрушки, лотки, лежанки, миски и другие полезные вещи для животных. На коробке размещена листовка с перечнем необходимых вещей, что поможет тем, кто не знает, что купить для приюта.

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Собаки Животные Балашиха Кошки
24 октября 2024, 14:35
Экскурсия о детстве Александра Пушкина пройдет в Одинцове 27 октября
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Программу для всех возрастов подготовили в парке «Захарово» Одинцовского городского округа. Мероприятия можно будет посетить с 21 по 27 октября.

Экскурсия «Захаровское детство Александра Сергеевича Пушкина» пройдет 27 октября. Посетителей приглашают окунуться в атмосферу дворянского общества конца XVIII века - начала XIX века, а также попробовать себя в играх, которые любили юный Александр Пушкин и его сверстники.

Еще организаторы подготовили захватывающий рассказ о любимых играх дворянского общества. Гости смогут принять участие в различных популярных забавах того времени, например, в игре «Живые картины». Еще одна активность того времени - «Фанты». Участники выполняют задания, которые им выпали по жребию.

Кроме того, в рамках Года семьи в России в парке пройдет познавательная программа «Куклы в жизни детей».

Для детей и взрослых организовали развлекательно-познавательную программу «Приключения в Парке». В Театре сказок пройдет выставка выходного дня «Музей в чемодане». Также в этот день организуют различные мастер-классы.

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Одинцово
24 октября 2024, 14:35
Бесплатный урок по китайскому языку проведут в Центральном парке Ногинска
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Специалисты школ иностранных языков будут учить детей китайскому в Центральном парке Ногинска бесплатно. Помимо этого, для них будут проведены мастер-классы по скорочтению и развитию интеллекта.

В выходные дни для юных гостей парка будет доступна такая опция в 13:00 в камерном зале. Также осенние дни в Богородских парках подготовили для их гостей еще много активностей как в будни, так и в выходные.

Любители активного отдыха могут поучаствовать в северной ходьбе каждую пятницу в 11:00 и 13:00. Для участников будет доступно две дистанции по Глуховскому парку Ногинска и Центральному. Также суббота 26 октября в Центральном парке станет особенно насыщенно: в 8:30 пройдут легкоатлетические забеги, а в 12:00 запланирована детская игровая программа «Осенние забавы».

В воскресенье в Центральном парке Ногинска состоится игровая программа «Сказки осени», а затем пройдет образовательный мастер-класс от детского центра «Сорока Белобока» под названием «Творческая азбука». В парке «Липовая аллея» в Электроуглях юные гости смогут изучить природные явления. В 12.00 состоится детская игровая программа «Радужные приключения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский Парки

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