Завод стекловолокна в Серпухове модернизируют к 2026 году

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, на заводе уже завершили проектирование основного оборудования, сейчас компания заключает контракт на его изготовление. Модернизацию проведут до 2026 года.

По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, работы проводят для повышения экологической безопасности производства. В модернизацию инвестируют 1,75 миллиарда рублей.

«Завершить модернизацию планируется во втором квартале 2026 года. Сейчас предприятие в Серпухове выпускает около 300 видов утеплителя из минеральной ваты на основе стекловолокна, ежегодно - почти два миллиона кубометров готовой продукции», - рассказала она.

Продукцию компании поставляют на стройки по всей России, а также в страны Центральной Азии и Закавказья. На заводе уже завершили проектирование стекловаренной печи, камеры полимеризации, систем очистки газов и многое другое. Оборудование поставляют отечественные производители.

Как отметил директор Алексей Артамонов, благодаря новой печи на заводе смогут применять современную технологию плавления, что сократит потребление газа и электричества.

«Это сократит потребление таких энергоресурсов, как газ и электричество, и в итоге позволит уменьшить углеродный след и экологическую нагрузку от предприятия», - сказал он.

Новое оборудование повысит эффективность работы, снизит количество нештатных ситуаций и риски возгорания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах расширения ОЭЗ. Регион старается создать условия, чтобы предприятие могло реализовать свою бизнес-модель в самые короткие сроки.