Завод средств гигиены для полости рта расширит производство в Долгопрудном благодаря программе поддержки
Предприниматели из Подмосковья могут получить в аренду земельный участок по льготной цене — один рубль в год. О перспективах этой меры поддержки рассказал руководитель предприятия в Долгопрудном.
Компания «Дентал-Косметикс-Рус» работает в Подмосковье более 20 лет. На предприятии выпускают средства гигиены полости рта. Его посетили уполномоченный по правам предпринимателей региона Владимир Головнев и президент Торгово-промышленной палаты Денис Французов.
Ежегодно на заводе выпускают более 24 миллионов тюбиков зубной пасты, которые поставляют в торговые сети по все стране. На предприятии трудятся 130 человек.
«Благодаря накопленному за время работы опыту, мы выпускаем стабильно качественный товар, приносящий пользу нашим клиентам», - рассказал директор компании Даниил Пиллих.
В начале года предприятие приняло участие в программе «Земля за рубль», благодаря чему компания сможет расширить производство.
«Более того, когда проект будет реализован, предприятие сможет выкупить этот земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Московская область не останавливается на достигнутом, меры поддержки постоянно расширяются, что позволяет поддерживать производственные предприятия региона, создавая комфортные условия для ведения бизнеса», - рассказал Головнев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».