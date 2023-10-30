Завод средств гигиены для полости рта расширит производство в Долгопрудном благодаря программе поддержки

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Компания «Дентал-Косметикс-Рус» работает в Подмосковье более 20 лет. На предприятии выпускают средства гигиены полости рта. Его посетили уполномоченный по правам предпринимателей региона Владимир Головнев и президент Торгово-промышленной палаты Денис Французов.

Ежегодно на заводе выпускают более 24 миллионов тюбиков зубной пасты, которые поставляют в торговые сети по все стране. На предприятии трудятся 130 человек.

«Благодаря накопленному за время работы опыту, мы выпускаем стабильно качественный товар, приносящий пользу нашим клиентам», - рассказал директор компании Даниил Пиллих.

В начале года предприятие приняло участие в программе «Земля за рубль», благодаря чему компания сможет расширить производство.

«Более того, когда проект будет реализован, предприятие сможет выкупить этот земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Московская область не останавливается на достигнутом, меры поддержки постоянно расширяются, что позволяет поддерживать производственные предприятия региона, создавая комфортные условия для ведения бизнеса», - рассказал Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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