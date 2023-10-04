Завод «Роникон» в Щелкове получил земельный участок по льготной ставке

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Договор о предоставлении земли за 1 рубль - это одна из мер поддержи предпринимателей, которую практикуют власти Московской области для помощи бизнесу, успешно развивающему свое производство и иную важную для муниципалитета коммерческую деятельность.

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Изделия завода используются в строительстве, в медицине, электронике, горной, пищевой и нефтедобывающей промышленности. Важно, что продукция является импортозамещающей. Для развития производственных мощностей и успешной реализации намеченных планов компания получила большой участок земли с чисто символической стоимостью арендной платы в 1 рубль.

«Дело в том, что наше производство на данный момент работает полностью на импортозамещении и, соответственно, получаем такие преференции. Мы стараемся поставлять достаточно качественный, недорогой и хороший продукт», - рассказал заместитель генерального директора по производству Олег Байбарак.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков неоднократно отмечал необходимость для смежных производств целой линейки товаров завода «Роникон». Кроме того, на предприятии отлично организован менеджмент и созданы комфортные условия работы для сотрудников.

Завод «Роникон» компании «Пластмасс групп» - передовое предприятие, производящее инновационную продукцию из синтетических полимеров в Щелкове. Предприятие получило земельный участок для развития по льготной ставке за 1 рубль.