Завод «Роникон» в Щелкове получил земельный участок по льготной ставке

04 октября 2023, 10:03
Телеканал «360»
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Завод «Роникон» компании «Пластмасс групп» — передовое предприятие, производящее инновационную продукцию из синтетических полимеров в Щелкове. Предприятие получило земельный участок для развития по льготной ставке за 1 рубль.

Договор о предоставлении земли за 1 рубль - это одна из мер поддержи предпринимателей, которую практикуют власти Московской области для помощи бизнесу, успешно развивающему свое производство и иную важную для муниципалитета коммерческую деятельность.

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Изделия завода используются в строительстве, в медицине, электронике, горной, пищевой и нефтедобывающей промышленности. Важно, что продукция является импортозамещающей. Для развития производственных мощностей и успешной реализации намеченных планов компания получила большой участок земли с чисто символической стоимостью арендной платы в 1 рубль.

«Дело в том, что наше производство на данный момент работает полностью на импортозамещении и, соответственно, получаем такие преференции. Мы стараемся поставлять достаточно качественный, недорогой и хороший продукт», - рассказал заместитель генерального директора по производству Олег Байбарак.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков неоднократно отмечал необходимость для смежных производств целой линейки товаров завода «Роникон». Кроме того, на предприятии отлично организован менеджмент и созданы комфортные условия работы для сотрудников.

Завод «Роникон» компании «Пластмасс групп» - передовое предприятие, производящее инновационную продукцию из синтетических полимеров в Щелкове. Предприятие получило земельный участок для развития по льготной ставке за 1 рубль.

Щелково Поддержка предпринимателей в Московской области
Более 23 тысяч услуг оказали в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю
23 октября 2023, 15:58
МФЦ городского округа Раменское
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Жители Московской области могут получить электронные услуги в цифровых зонах МФЦ. Таким образом они оформили свыше 23 тысяч онлайн-услуг за неделю.

В смарт-центрах услугу можно оформить в несколько кликов. Цифровые зоны работают на базе уже существующих МФЦ, а в некоторых округах располагаются в отдельных помещениях. В каждом центре оборудованы удобные места с доступом к порталу госуслуг.

Отмечается, что с начала года в цифровых зонах оформили более 1,1 миллиона услуг.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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Госуслуги
Турнир по мини-хоккею с мячом прошел в Мытищах
23 октября 2023, 15:44
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пять детских подмосковных команд сыграли в турнире по мини-хоккею с мячом в Мытищах. Соревнования прошли на главной арене округа.

Турнир провели на «Арене Мытищи». Его посвятили памяти заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Виталия Данилова.

Участие в соревнованиях приняли юные хоккеисты из Королева, Красногорска, Балашихи, Ликино-Дулева. На лед вышла и девичья команда «Зоркий» из Красногорска. Хоккеистки сыграли против юношей.

Главный кубок турнира завоевала команда «Вымпел» из Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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Мытищи Хоккей
Почти 20 тысяч школьников побывали на дне открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья
23 октября 2023, 15:24
Министерство образования МО
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Единый день открытых дверей провели в колледжах и техникумах Подмосковья в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На мероприятиях побывали 22 тысячи человек.

По данным Министерства образования Подмосковья, Единый день открытых дверей собрал более 22 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч учеников старших классов из 556 школ. В преддверии мероприятия провели тематические классные часы для 12 тысяч учащихся, а также организовали родительские собрания с участием 5,5 тысячи человек.

Для многих участников день открытых дверей стал стимулом поступить в колледж или техникум региона. Таким образом, Единый день открытых дверей показал востребованность среднего профессионального образования в Московской области. Мероприятие позволило школьникам и их родителям получить информацию об обучении по разным специальностям, оценить условия и перспективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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