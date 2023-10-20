Завод проводов для электрооборудования повысит производительность в Бронницах
Компания «Зэт Энерго» из Бронниц подвела промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Компания занимается выпуском проводов для электрооборудования.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие выбрало в качестве пилотного потока процесс изготовления стандартного магнитопровода для трансформаторов. Там применили инструменты бережливого производства и создали более комфортные зоны работы.
Благодаря участию в нацпроекте предприятие планируют снизить время протекания процесса на 61%, на 33% сократить незавершенное производство и на 57% повысить выработку.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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